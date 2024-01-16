В 2023 году число индивидуальных предпринимателей выросло на 378 тысяч

Количество ИП выросло на 10%, это рекордное значение за 17 лет. Всего в стране работает 4,3 млн предпринимателей.

В 2023 году число индивидуальных предпринимателей увеличилось на 378 тыс. человек. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ФНС.

Показатель прироста предпринимателей стал рекордным с 2007 года. Тогда количество ИП выросло на 426 тыс., до 3,5 млн.

Сейчас в стране работает 4,3 млн индивидуальных предпринимателей.

Активность выросла за счет регистрации бизнесменов из новых регионов, где ИП стали 89 тыс. человек.

Аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что на рост показателей также повлиял уход иностранных брендов из страны. На разных рынках появилось множество свободных ниш для представителей малого и среднего бизнеса.

Еще один фактор развития предпринимательства — господдержка ряда отраслей. Например, в 2023 году правительство стало выдавать молодым людям до 25 лет, желающим запустить бизнес, 500 тыс. рублей на открытие собственного дела, а за полярным кругом — по 1 млн. Малый бизнес также может получать льготные кредиты, что особенно выгодно при росте ключевой ставки, — сказала Наталья Мильчакова.

В 2023 году 152 тыс. новых компаний и ИП начали работать в онлайн-торговле. 22 тыс. предпринимателей стали вести ресторанный бизнес и заниматься доставкой еды. 16 тыс. разрабатывают компьютерное программное обеспечение.

Индивидуальными предпринимателями становятся самозанятые, которые в 2023 году заработали больше установленных лимитов. Ограничение по доходу составляет 2,4 млн в год.

В секторе МСП занято больше 30 млн человек, что на 5 млн превысило установленную в национальном проекте цель.