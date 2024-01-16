Спрогнозирован срок победы человечества над бедностью

Человечество сможет избавиться от бедности только через 230 лет. Такой печальный прогноз представила международная организация по борьбе с неравенством Oxfam.

При нынешних темпах изменения уровня благосостояния населения мир сможет избавиться от бедности только через 230 лет, рассчитали аналитики международной благотворительной организации Oxfam, регулярно анализирующей экономическое неравенство жителей планеты, написал «Комерсантъ».

По их оценке, зарплаты почти 800 млн наемных работников по всему миру с 2020 года не были проиндексированы на уровень инфляции, в результате чего они в совокупности потеряли $1,5 трлн. Это эквивалентно 25 дням неоплачиваемой работы для каждого из них. Только 0,4% из 1,6 тыс. наиболее крупных и влиятельных компаний в мире, по оценкам Oxfam, взяли на себя публичные обязательства по оплате труда своих работников на уровне не ниже прожиточного минимума и по поддержанию такой политики оплаты труда среди своих поставщиков.

При этом, уточнили в Oxfam, самые обеспеченные люди на планете становились богаче со скоростью 14 миллионов долларов в час. При условии сохранения таких тенденций, уже до 2034 года в мире должен появиться первый триллионер, а вот для победы над бедностью потребуется целых 230 лет.

Чтобы противостояние бедности и неравенству было эффективным, организация предложила «обуздать» власть корпораций, устранить монополии, ограничить зарплаты гендиректоров, а также ввести новые налоги на сверхбогатство.