Больше 55 тысяч жителей Херсонской области получают российскую пенсию

Пенсия по российскому стандарту в Херсонской области назначена для 55,2 тысяч человек.

Документы на пересмотр и назначение пенсий по российскому стандарту принимают в 14 клиентских службах Социального фонда в Херсонской области. Об этом сказано в телеграм-канале регионального фонда.

55 200 жителей региона получают пенсию согласно российскому законодательству. Основная часть — пересмотренные пенсии, но также имеются и новые назначения, — говорится в сообщении.

Заявление на пересмотр пенсионных выплат можно подать в отделении Соцфонда по месту жительства, в МФЦ и на портале Госуслуги.

До перехода на российскую пенсию жители получают региональные выплаты. Если после перерасчета новая пенсия окажется меньше, то власти установят доплату, чтобы сохранить размер обеспечения на прежнем уровне.