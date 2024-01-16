Больше 55 тысяч жителей Херсонской области получают российскую пенсию

Документы на пересмотр и назначение пенсий по российскому стандарту принимают в 14 клиентских службах Социального фонда в Херсонской области. Об этом сказано в телеграм-канале регионального фонда.
55 200 жителей региона получают пенсию согласно российскому законодательству. Основная часть — пересмотренные пенсии, но также имеются и новые назначения, — говорится в сообщении.
Заявление на пересмотр пенсионных выплат можно подать в отделении Соцфонда по месту жительства, в МФЦ и на портале Госуслуги.
До перехода на российскую пенсию жители получают региональные выплаты. Если после перерасчета новая пенсия окажется меньше, то власти установят доплату, чтобы сохранить размер обеспечения на прежнем уровне.
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