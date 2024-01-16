Новости для бухгалтера
КоАП РФ

Людей не будут штрафовать по биометрии

Если правонарушение попало на камеру с биометрическим распознаванием лиц, то жителям страны за это не будут приходить штрафы. Использовать биометрию запрещено в оперативной деятельности и в системах «безопасного города».
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Каждая услуга, которая оказывается с помощью биометрических данных, должны быть выполнена с разрешения пользователя. Поэтому жителей страны не будут штрафовать на нарушения, которые попали на камеру с распознаванием лиц. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на генерального директора Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислава Поволоцкого.

По закону это невозможно. Мы не обрабатываем видеопотоки, а оказание каждой услуги должно быть инициировано самим пользователем, — сказал Владислав Поволоцкий.

Также он добавил, что сбор биометрии происходит только добровольно, принуждение и работа с такими данными без согласия владельцев запрещена на федеральном уровне.

В системах «безопасного города» и для оперативно-разыскной деятельности использовать биометрию запрещено.

С помощью Единой биометрической системы осуществляется идентификация в сервисах, где пользователь самостоятельно решил получить услугу.

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