Новости для бухгалтера
ЕНП (единый налоговый платеж)

С 2024 года снова можно переводить деньги со своего ЕНС на чужой

Зачет ЕНП в счет налогов третьих лиц снова стал возможен.
77 29

Запрет ввели законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ. Действие нормы приостановили по 31 декабря 2023 года включительно. С 01.01.2024 запрет закончился и зачет снова возможен.

То есть, можно через расчетный счет пополнить свой ЕНС, а потом подать заявление о зачете и перевести эти деньги на ЕНС контрагента. Таким образом, произойдет расчет с поставщиком без движений по счету в адрес этого поставщика.

Кстати, ИП жалуются, что провести такую операцию через личный кабинет нельзя.

Подать заявление на зачет можно в разделе «Жизненные ситуации» – «Распорядиться переплатой» – «Заявление о распоряжении путем зачета в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате налога (сбора, страхового взноса)».

Начать дискуссию

6-НДФЛ

Проверьте дату сдачи в форме 6-НДФЛ

Бухгалтеры сдают расчет 6-НДФЛ за 2023 год, а в ответ получают сообщение: «Месяц и год получения дохода больше, чем месяц и год в ДатаДок».

57
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Мосбиржа в декабре: инвесторы приходят миллионами и сидят в ликвидности

Мосбиржа поделилась итогами декабря и 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель декабрьского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню декабрь с ноябрём, так проще оценить динамику.

Мосбиржа в декабре: инвесторы приходят миллионами и сидят в ликвидности
5
ЕНП (единый налоговый платеж)

С 2024 года снова можно переводить деньги со своего ЕНС на чужой

Зачет ЕНП в счет налогов третьих лиц снова стал возможен.

77
Бесплатно с Отчетность

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами
837

Число ИП в России за 2023 год увеличилось на 395 тысяч и достигло 4,2 млн человек

Это самый сильный прирост в абсолютных значениях с 2007 года

124
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли подавать уточнёнку по НДС за 1 квартал 2022?

Коллеги, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, нужно ли подавать уточнёнку по НДС за 1 квартал 2022 или можно внести корректировку по НДС в текущую декларацию?

2

Банковские экосистемы развиваются медленнее, чем платформы бигтехов

«Сбер» и «Тинькофф» заметно уступают по охвату пользователей «Яндексу», VK и МТС (исследование Spektr). Они же и обновляются медленнее.

110

Записи вебинаров

715
Новые видео от экспертов каждый день

Финтех-рынок Узбекистана привлекает европейские банки

С точки зрения финтеха Узбекистан интересен потенциальным статусом криптохаба в СНГ и сильной позицией платёжных сервисов по сравнению с банками.

102

Банки Китая и Турции ужесточают контроль за сделками с Россией

Китайские государственные банки начали проверки клиентов на связи с Россией, а турецкие банки ограничивают переводы за турецкие товары из России.

197

Сейчас в российском аналоге SWIFT 557 банков и компаний

За прошедший год число участников-нерезидентов СПФС выросло на 53, а количество стран — на четыре, до 20.

2
134
Бесплатно с Трудовые отношения

Какие документы работодатель обязан выдавать работникам в 2024 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика

Трудящийся вправе получить на руки документы, имеющие отношение к его работе. Достаточно оформить и подать заявление на имя руководителя. Разбираемся, какие бумаги компания должна ему выдать, в выдаче каких вправе отказать.

Какие документы работодатель обязан выдавать работникам в 2024 году: сроки выдачи, когда можно отказать, судебная практика
494
КоАП РФ

Людей не будут штрафовать по биометрии

Если правонарушение попало на камеру с биометрическим распознаванием лиц, то жителям страны за это не будут приходить штрафы. Использовать биометрию запрещено в оперативной деятельности и в системах «безопасного города».

132
Государственные пенсии

Больше 55 тысяч жителей Херсонской области получают российскую пенсию

Пенсия по российскому стандарту в Херсонской области назначена для 55,2 тысяч человек.

108
Логотип Ольга Ульянова аудитор
Ольга Ульянова аудитор
Налоговые изменения 2024

Изменения законодательства для физлиц в 2024 году. Большой обзор

Не пропустите важные новости законодательства. Эти изменения отражаются на финансовом и социальном положении физических лиц. Следует быть в курсе последних новостей, чтобы принимать информированные финансовые и личные решения и пользоваться льготами.

Изменения законодательства для физлиц в 2024 году. Большой обзор
205
Банки

Центробанк: объем подозрительных банковских операций за 10 лет сократился в десятки раз

В прошлом году в банковском секторе обналичили 84 млрд рублей и около 32 млрд рублей вывели из страны через подозрительные схемы.

97
Русские офшоры (САР)

Группа «Тинькофф» может переехать с Кипра в САР в первом квартале 2024 года

TCS Group пройдет перерегистрацию в специальном административном районе на острове Русский.

141
Логотип MCC Group
MCC Group
Общество

ВНЖ в ОАЭ. Как получить резидентскую визу Emirates ID. Что она дает?

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) привлекают внимание русскоязычных инвесторов, предпринимателей и студентов, предоставляя возможность получения резидентской визы, известной как Emirates ID.

ВНЖ в ОАЭ. Как получить резидентскую визу Emirates ID. Что она дает?
65
Больничные

Договоры ГПХ в 2024 году: взносы, НДФЛ, больничные

По гражданско-правовым договорам с физлицами на выполнение работ и оказание услуг заказчики платят такие же взносы и НДФЛ, как и по трудовым договорам, кроме взносов на травматизм. При этом физлица-исполнители имеют право на получение пособий.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
2,1 тыс.
Кассовые операции

Кто должен соблюдать кассовую дисциплину в 2024 году и кто это проверит

Кассовая дисциплина — это не про установку и применение онлайн-кассы, это про учет наличных средств в организации или у ИП. Поэтому если у вас не стопроцентный безнал, то вас в полной мере касаются правила кассовой дисциплины, как и штрафы за её несоблюдение.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
235
Ведение бизнеса

Число иностранцев в советах директоров отечественных компаний сократилось в три раза

Массовый уход иностранцев с руководящих должностей создает дефицит глобального опыта и спрос на независимых директоров.

100