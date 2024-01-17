С 2024 года снова можно переводить деньги со своего ЕНС на чужой

Зачет ЕНП в счет налогов третьих лиц снова стал возможен.

Запрет ввели законом от 31.07.2023 № 389-ФЗ. Действие нормы приостановили по 31 декабря 2023 года включительно. С 01.01.2024 запрет закончился и зачет снова возможен.

То есть, можно через расчетный счет пополнить свой ЕНС, а потом подать заявление о зачете и перевести эти деньги на ЕНС контрагента. Таким образом, произойдет расчет с поставщиком без движений по счету в адрес этого поставщика.

Кстати, ИП жалуются, что провести такую операцию через личный кабинет нельзя.

Подать заявление на зачет можно в разделе «Жизненные ситуации» – «Распорядиться переплатой» – «Заявление о распоряжении путем зачета в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате налога (сбора, страхового взноса)».