Вклад малого и среднего бизнеса в экономику вырос до 21%

Власти ждут, что по итогам 2024 года вклад малых и средних предприятий в ВВП страны достигнет 32,5%.

В 2022 году доля малого и среднего предпринимательства в ВВП увеличилась до 21% или до 32,6 трлн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минэк, который рассчитывает показатель с годовой задержкой.

Первые оценки вклада МСП в экономику страны дали за 2017 год, тогда доля составила 21,9%. В 2021 году показатель снизился до 20,3%.

В условиях санкций МСП быстрее адаптируется к изменениям, компании облагают большей мобильностью, чем крупные фирмы. Это позволяет предпринимателям укреплять свои позиции на рынке.

Сейчас в стране работает около 6 млн малых и средних предприятий, где трудятся больше 30 млн человек, в том числе ИП и самозанятые.

За последние несколько лет росло как число предпринимателей, так и уровень занятости в этом секторе. Свою роль сыграл целый ряд факторов — от налоговых решений до расширения возможностей финансирования, — сказал заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

В других государствах процент участия малого бизнеса в экономике страны значительно выше, чем в РФ. Например, в Китае эта доля составляет 60-70%, в США и Финляндии около 60%, а в Италии — больше 70%.

В России низкий вклад этой отрасли в экономику связан с исторически высокой концентрацией крупных предприятий (наследие индустриализации в СССР), с высоким уровнем рисков ведения бизнеса, низкой оценкой в обществе частной инициативы, недостаточным уровнем поддержки (правовой, финансовой, регуляторной, информационной) со стороны властей, — сказала Ольга Беленькая из «Финама».

Основные секторы развития малого бизнеса в стране — это розничная торговля и сфера услуг, которые зависят от потребительского спроса.

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» предусматривает, что по итогам 2024 года вклад МСП в экономику должен достичь 32,5%.