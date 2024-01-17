🎓Вебинар. Все ФСБУ: что проверить за 2023 год и как перейти на новый ФСБУ 14/2022 НМА. 19 января в 11:00 мск!

Разберитесь с самыми важными аспектами работы с ФСБУ и подготовьтесь к применению нового ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

ФСБУ являются основой работы бухгалтера. Разберемся с самыми важными аспектами всех ФСБУ, а также с тем, что надо проверить за 2023 год. А также разберемся как перейти на новый ФСБУ 14/2022 и что должно быть в учетной политике в связи с переходом.

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Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России

На вебинаре разберем:

ФСБУ 5/2019. Упрощения в учете запасов и возможные ошибки.

ФСБУ 6/2020. Установление стоимостного лимита. Корректировка элементов амортизации на конец года. Проверка обесценения.

ФСБУ 25/2018. Срок аренды для целей бухгалтерского учета. Что включать или не включать в расчет обязательства по аренде и ЧИА. Условия для упрощенного учета аренды арендатором и признания аренды операционной арендодателем.

ФСБУ 27/2021. Первичные и оправдательные документы, дата составления документа и дата операции.

ФСБУ 28/2023. Инвентаризация по итогам года: старые и новые правила.

ФСБУ 14/2022. Ключевые изменения в учете НМА и порядок перехода к новым правилам.

Ждем вас на вебинаре 19 января в 11:00 мск!