Новости для бухгалтера
ФСБУ

🎓Вебинар. Все ФСБУ: что проверить за 2023 год и как перейти на новый ФСБУ 14/2022 НМА. 19 января в 11:00 мск!

Разберитесь с самыми важными аспектами работы с ФСБУ и подготовьтесь к применению нового ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».
27 8

ФСБУ являются основой работы бухгалтера. Разберемся с самыми важными аспектами всех ФСБУ, а также с тем, что надо проверить за 2023 год. А также разберемся как перейти на новый ФСБУ 14/2022 и что должно быть в учетной политике в связи с переходом.

Успейте приобрести вебинар со скидкой 79%, всего за 399 рублей!

Купить вебинар

Спикер — Вера Сокуренко, к.э.н., доцент, аттестованный преподаватель ИПБР России

На вебинаре разберем:

  • ФСБУ 5/2019. Упрощения в учете запасов и возможные ошибки.

  • ФСБУ 6/2020. Установление стоимостного лимита. Корректировка элементов амортизации на конец года. Проверка обесценения.

  • ФСБУ 25/2018. Срок аренды для целей бухгалтерского учета. Что включать или не включать в расчет обязательства по аренде и ЧИА. Условия для упрощенного учета аренды арендатором и признания аренды операционной арендодателем.

  • ФСБУ 27/2021. Первичные и оправдательные документы, дата составления документа и дата операции.

  • ФСБУ 28/2023. Инвентаризация по итогам года: старые и новые правила.

  • ФСБУ 14/2022. Ключевые изменения в учете НМА и порядок перехода к новым правилам.

Ждем вас на вебинаре 19 января в 11:00 мск!

Начать дискуссию

Логотип Академия «Регламент»
Академия «Регламент»
РСВ

Как составить расчет по страховым взносам в 2024 году

С 2024 года действует обновленная форма расчета по страховым взносам (РСВ). Впервые сдать отчет на новом бланке нужно за 2023 год не позднее 25 января 2024 года. Рассказываем, что изменилось и как теперь заполнять РСВ.

Как составить расчет по страховым взносам в 2024 году
35
Налоги, взносы, пошлины

Цитата дня. Про налоги и комфорт

Глава Минфина считает, что платить налоги стало кофмортно.

Цитата дня. Про налоги и комфорт
14
Детские пособия

Депутаты предложили учитывать выплаты по ипотеке при начислении детского пособия

Расходы на выплату жилищного кредита — главная нагрузка на семейный бюджет, поэтому в Госдуме предлагают учитывать при назначении единого пособия не только доходы семьи, но и траты на ипотеку.

19
ЕНП (единый налоговый платеж)

С 2024 года снова можно переводить деньги со своего ЕНС на чужой

Зачет ЕНП в счет налогов третьих лиц снова стал возможен.

283
Интернет и IT

Роскомнадзор создаст базу с геолокацией российских IP-адресов

Географические координаты помогут ведомству пресечь активность хакеров, которые занимаются DDoS-атаками, а также избежать блокировки легитимных пользователей сети.

1
38
Логотип vladsavushkin
vladsavushkin
Управление персоналом

👉Как управлять командой? Управленческие принципы. Мой кейс

Волшебную инструкцию по управлению никто не написал. У каждого управленца свои методы. Поделюсь с своими.

👉Как управлять командой? Управленческие принципы. Мой кейс
62
ФСБУ

🎓Вебинар. Все ФСБУ: что проверить за 2023 год и как перейти на новый ФСБУ 14/2022 НМА. 19 января в 11:00 мск!

Разберитесь с самыми важными аспектами работы с ФСБУ и подготовьтесь к применению нового ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

27

Записи вебинаров

715
Новые видео от экспертов каждый день
Малый и средний бизнес

Вклад малого и среднего бизнеса в экономику вырос до 21%

Власти ждут, что по итогам 2024 года вклад малых и средних предприятий в ВВП страны достигнет 32,5%.

1
42
Логотип Иван Шестак
Иван Шестак
Ведение бизнеса

Как начинающему предпринимателю вести бизнес? Ответ эксперта

Начинающим предпринимателям бывает сложно определиться с идеей и сделать первый шаг. Иногда задумка хороша лишь на этапе планирования. Чтобы не ошибиться, стоит начать с MVP — минимально жизнеспособного продукта. Так получится протестировать идею и убедиться, что продукт или услуга действительно нужны рынку.

Как начинающему предпринимателю вести бизнес? Ответ эксперта
1
19
Основные средства

ОС, внесенное в уставной капитал, может иметь нулевую стоимость

Когда основное средство является взносом в уставный капитал организации, его стоимость в налоговом учете определяют по данным передающей стороны.

61
Логотип nlukina
nlukina
Отчетность

🔥В каких случая надо подавать в ЕФС-1 подраздел 1.2 (СЗВ-СТАЖ). Забирайте в закладки

Годовую отчетность за 2023 год компании должны сдать в СФР на новых бланках и по новым правилам. Расскажем, в каких случая надо заполнить подраздел 1.2, где произошло больше всего изменений. Перечислили случаи, когда подать сведения о стаже за 2023 год нужно.

🔥В каких случая надо подавать в ЕФС-1 подраздел 1.2 (СЗВ-СТАЖ). Забирайте в закладки
228
Земельный налог

За землю надо платить налог

Использование земли в РФ является платным. Формами платы за землю являются земельный налог и арендная плата.

79
Логотип СберРешения
СберРешения
Зарплата

Порядок и условия индексации зарплаты

Поддерживать доходы сотрудников в соответствии с уровнем инфляции — обязанность каждого работодателя. Поэтому он должен регулярно проводить индексацию. Расскажем о порядке и условиях ее проведения, какие последствия ждут работодателя, если он не проведет индексацию и в каких случаях ее можно не проводить.

Порядок и условия индексации зарплаты
1
186
НДФЛ

Через три года подаренную квартиру можно продать без НДФЛ

В общем случае минимальный срок владения недвижимостью – 5 лет. При дарении от близких родственников – 3 года.

110
6-НДФЛ

Проверьте дату сдачи в форме 6-НДФЛ

Бухгалтеры сдают расчет 6-НДФЛ за 2023 год, а в ответ получают сообщение: «Месяц и год получения дохода больше, чем месяц и год в ДатаДок».

474
Логотип igotosochi
igotosochi
Инвестиции

Мосбиржа в декабре: инвесторы приходят миллионами и сидят в ликвидности

Мосбиржа поделилась итогами декабря и 2023 года, а также пересчитала своих клиентов и рассказала, что они покупали активнее всего. Посмотрим итоги прошлого месяца и оценим народный портфель декабрьского инвестора. Сама Мосбиржа сравнивает показатели с прошлым годом, а я сравню декабрь с ноябрём, так проще оценить динамику.

Мосбиржа в декабре: инвесторы приходят миллионами и сидят в ликвидности
41
Бесплатно с Отчетность

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год и обратите внимание на типичные ошибки, чтобы их не допустить в своей работе.

Топ-10 ошибок в годовой отчетности: аудитор рассказывает, как избежать. Мини-курс с тестами
1 тыс.
Малый и средний бизнес

Число ИП в России за 2023 год увеличилось на 395 тысяч и достигло 4,2 млн человек

Это самый сильный прирост в абсолютных значениях с 2007 года

165
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли подавать уточнёнку по НДС за 1 квартал 2022?

Коллеги, добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, нужно ли подавать уточнёнку по НДС за 1 квартал 2022 или можно внести корректировку по НДС в текущую декларацию?

27

Банковские экосистемы развиваются медленнее, чем платформы бигтехов

«Сбер» и «Тинькофф» заметно уступают по охвату пользователей «Яндексу», VK и МТС (исследование Spektr). Они же и обновляются медленнее.

137