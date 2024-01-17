❗ Введут единый реестр объектов статистического наблюдения

Компании и ИП будут передавать Росстату сведения для размещения их в реестре статнаблюдения – в том числе, данные о ведении бизнеса не по месту прописки.

Проект опубликован на федеральном портале.

В реестр включат сведения и документы о респондентах (российских юрлицах и их обособках, ИП, физлицах).

Вести реестр будет Росстат, а респонденты передавать туда сведения. Номер записи реестра будет из 16 разрядов.

Юрлица должны формировать сведения о своих обособках, а ИП – сведения о ведении деятельности на территориях РФ, которые не совпадают с адресом места жительства.

Срок – в течение 3 рабочих дней со дня открытия подразделения и начала работы ИП на другой территории.

Юрлица будут передавать сведения о должностных лицах, которых директор назначил уполномоченными по представлению статистических данных от имени юрлица.

Срок – 5 рабочих дней со дня регистрации компании.

Сведения нужно сдавать электронно через государственную информационную систему и подписывать УКЭП.