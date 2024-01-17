❗ Введут единый реестр объектов статистического наблюдения

Проект опубликован на федеральном портале.
В реестр включат сведения и документы о респондентах (российских юрлицах и их обособках, ИП, физлицах).
Вести реестр будет Росстат, а респонденты передавать туда сведения. Номер записи реестра будет из 16 разрядов.
Юрлица должны формировать сведения о своих обособках, а ИП – сведения о ведении деятельности на территориях РФ, которые не совпадают с адресом места жительства.
Срок – в течение 3 рабочих дней со дня открытия подразделения и начала работы ИП на другой территории.
Юрлица будут передавать сведения о должностных лицах, которых директор назначил уполномоченными по представлению статистических данных от имени юрлица.
Срок – 5 рабочих дней со дня регистрации компании.
Сведения нужно сдавать электронно через государственную информационную систему и подписывать УКЭП.
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