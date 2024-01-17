ИП на УСН «доходы» может уменьшить налог на фиксированные взносы без их уплаты: таблица

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Кто-то платил фиксированные взносы течение года равными частями ежеквартально (по 11 460,50 руб.), кто-то – одной суммой (45 842 руб.), кто-то уплатил их ровно в срок 09.01.24, кто-то – до сих пор не уплатил. Все эти люди имеют равные права при уменьшении налога на взносы.
Смотрите в нашей таблице, когда уменьшать налог на взносы при УСН «доходы».
Ситуация
Как уменьшать налог за 2023 год
Как уменьшать налог за 2024 год
Фиксированные взносы за 2023 год платили ежеквартально по 11 460,50 (до 31.03.2023, 30.06.2023, 30.09.2023, 31.12.2023)
Можно уменьшать авансовые платежи за 1, 2, 3 кварталы и годовой налог
Нельзя уменьшать ни авансовые платежи, ни налог
Фиксированные взносы за 2023 год уплатили одной суммой 45 842 до 31.12.2023
Можно уменьшать авансовые платежи за 1, 2, 3 кварталы и годовой налог
Нельзя уменьшать ни авансовые платежи, ни налог
Фиксированные взносы за 2023 год уплатили одной суммой 45 842 09.01.2024
Можно уменьшать авансовые платежи за 1, 2, 3 кварталы и годовой налог
Нельзя уменьшать ни авансовые платежи, ни налог
Фиксированные взносы за 2023 год до сих пор не уплатили
Можно уменьшать авансовые платежи за 1, 2, 3 кварталы и годовой налог
Нельзя уменьшать ни авансовые платежи, ни налог
Если вы до сих пор не уплатили взносы и уплата пройдет в 2024 году, уменьшать на них можно только налог 2023 года. Поэтому используйте право на уменьшение сейчас.
Налог за 2024 год уменьшить на фиксированные взносы за 2023 год нельзя.
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