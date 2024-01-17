🎀 Передавать данные в СФР по больничным надо по-новому, а двух ЕНП-уведомлений на НДФЛ можно избежать: разъяснения экспертов

Собрали письма Минфина и ФНС в таблицу с разбивкой по тематикам: НДФЛ, страховые взносы, НДС, налог на прибыль.
В 2024 году надо сдавать по два ЕНП-уведомления в месяц на НДФЛ. Но можно установить такие даты выплаты зарплаты, при которых уведомление будет одно – например, аванс 20 числа, зарплата – 5 числа.
В новых правилах учли, что данные о зарплате СФР «добывает» сам в ФНС, ведь справки 182н уже с 2023 года отменили, и работодателям просто негде брать эти данные.
Обмен по-новому начался с 4 января 2024 года.
Выплату можно получить и при рождении первенца. Но суммы различаются в зависимости от того, какой по счету ребенок родился.
Тратить можно на образование, жилье, накопительную пенсию, адаптацию детей-инвалидов, ежемесячную выплату.
Если заем носит целевой характер и направлен исключительно на оплату товаров, работ, услуг, то использование ККТ обязательно. При обычных займах, если, например, деньги выдавали работнику, учредителю и т.д. — онлайн-касса не нужна.
За ведение воинского учета в организации отвечает руководитель, однако выполнять ведение воинского учета может назначенное ответственное лицо.
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