🎓ЕНП, ФСБУ, воинский учет, налоговые проверки: самые важные вебинары для бухгалтера в январе 2024 года

ФСБУ
Бухучет аренды по ФСБУ 25/2018: главные вопросы и практические ситуации. Мастер-класс. Смотреть запись.
Все ФСБУ: что проверить за 2023 год и как перейти на новый ФСБУ 14/2022 НМА. Вебинар пройдет 19 января в 11:00 мск. Записаться.
Какие объекты надо признать НМА по ФСБУ 14/2022. Профессиональное суждение главбуха. Вебинар пройдет 30 января в 11:00 мск. Записаться.
Воинский учет
Воинский учет в организации + образцы документов для работодателей. Смотреть.
Воинский учет: последние новости + образцы документов. Смотреть.
Воинский учет-2024: последние изменения. Смотреть.
Налоговые проверки
Как подготовиться к проверкам в 2024 г. Проводим аудит налоговых рисков. Вебинар пройдет 18 января в 15:00 мск. Записаться
Последствия налоговой проверки: что будет после того, как вас проверили. Вебинар пройдет 22 января в 11:00 мск. Записаться.
Вызов в налоговую: что ждать, как себя вести, основные риски. Вебинар пройдет 24 января в 15:00 мск. Записаться.
Начать дискуссию