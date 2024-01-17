🎓ЕНП, ФСБУ, воинский учет, налоговые проверки: самые важные вебинары для бухгалтера в январе 2024 года

Какие коды ОКВЭД разрешено применять для УСН в 2024 году

Одним из наиболее востребованных специальных режимов налогообложения является УСН, или упрощенка. Выбор такой схемы дает возможность сэкономить на отчислениях в бюджет, а ведение бухгалтерии на порядок легче по сравнению с ОСН, который назначают при постановке на учет по умолчанию. Однако при переходе на льготный спецрежим важно узнать, какие коды ОКВЭД для УСН разрешается применять, а какие — нет. При несоответствии выбрать упрощенку предпринимателю или компании не удастся.