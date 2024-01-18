Обсуждение проекта ФСБУ «Долговые затраты» продлится до 31 января

Изначально планировалось, что проект нового ФСБУ «долговые затраты» будут обсуждать до 15 января, но сейчас срок продлили до 31 января.

Уведомление об этом опубликовано на сайте Минфина.

Сам проект смотрите здесь.

На этот проект поступили замечания от компаний и физлиц. Некоторые из них уже учтены и проект поменяли.

По новому ФСБУ к долговым затратам относятся:

разница между оценкой долгового обязательства при его признании и общей суммой выплат по этому обязательству и связанных с привлечением финансирования затрат (например, банковская комиссия, затраты на эмиссию ценных бумаг, биржевые сборы и др.);

проценты по обязательству по аренде;

курсовые разницы в той мере, в какой они обусловлены целями компенсации долговых затрат.

Затраты считаются долговыми, если они связаны с привлечением компанией финансирования на возвратной основе в любой форме (кредит, заем, долговые ценные бумаги, отсрочка, рассрочка, аренда или др.).

Долговые затраты признаются расходом в течение времени пользования заёмными средствами кроме той части, которая включается в стоимость инвестиционного актива.

Заседание совета по ФСБУ «Долговые затраты» Фонда «НРБУ БМЦ» пройдет 25 января.