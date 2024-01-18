Обсуждение проекта ФСБУ «Долговые затраты» продлится до 31 января

Уведомление об этом опубликовано на сайте Минфина.
Сам проект смотрите здесь.
На этот проект поступили замечания от компаний и физлиц. Некоторые из них уже учтены и проект поменяли.
По новому ФСБУ к долговым затратам относятся:
разница между оценкой долгового обязательства при его признании и общей суммой выплат по этому обязательству и связанных с привлечением финансирования затрат (например, банковская комиссия, затраты на эмиссию ценных бумаг, биржевые сборы и др.);
проценты по обязательству по аренде;
курсовые разницы в той мере, в какой они обусловлены целями компенсации долговых затрат.
Затраты считаются долговыми, если они связаны с привлечением компанией финансирования на возвратной основе в любой форме (кредит, заем, долговые ценные бумаги, отсрочка, рассрочка, аренда или др.).
Долговые затраты признаются расходом в течение времени пользования заёмными средствами кроме той части, которая включается в стоимость инвестиционного актива.
Заседание совета по ФСБУ «Долговые затраты» Фонда «НРБУ БМЦ» пройдет 25 января.
Комментарии2
чудесьненько🤣 а то я "заскучала"(((
вот зачем теперь всё это стремление к западным стандартам?