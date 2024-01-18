🎓Вебинар: Какие объекты надо признать НМА по ФСБУ 14/2022. Профессиональное суждение главбуха. 30 января в 11:00 мск!

Разберитесь, как проверить у объекта наличие признаков нематериального актива по ФСБУ 14/2022, а также с тем, что такое профессиональное суждение. Подготовьтесь к применению нового ФСБУ.

Чтобы перейти на ФСБУ 14/2022, бухгалтер должен проверить наличие признаков, которые характеризуют объект как НМА, а также других необходимых условий и критериев. Однако такая проверка во многом требует профессионального суждения, причем не только бухгалтера.

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Спикер — Саралдаева Татьяна, главный методолог аудиторско-консалтинговой компании «Международный консультативно-правовой центр», Канд. экон. наук, аттестованный аудитор, член СРА, сертификация САР, СIРА, ДипИФР, ДипНРФ.

На вебинаре разберем:

Виды и особенности признаков и критериев для признания объекта как НМА.

Особенности порядка проверки на соблюдение критериев и наличие признаков по отдельным видам НМА.

Примеры проверки объектов на наличие признаков для признания его в составе НМА на ситуациях из практики.

Ждем вас на вебинаре 30 января в 11:00 мск!