В 2024 году электромобили смогут бесплатно ездить по платным дорогам

С 19 января кабмин продлил льготный проезд для водителей электромобилей по платным участкам дорог.

Правительство решило продлить на 2024 год бесплатный проезд по платным участкам федеральных дорог для физлиц на электромобилях. Об этом сказано на сайте кабмина.

Льгота возобновит действие с 19 января 2024 года.

Начатый в прошлом году эксперимент по бесплатному проезду электромобилей по платным дорогам в целом оказался успешным: льготой воспользовались около 5 тысяч автомобилистов, они совершили порядка 315 тысяч проездов, — сказал первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов.

Водители электромобилей смогут без оплаты передвигаться на платных участках автодорог М-1, М-3, М-4, М-11, М-12, ЦКАД и по северному обходу Одинцова.