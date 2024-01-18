Пользователи личных кабинетов ФНС могут продлить электронную подпись дистанционно

Если срок действия электронной подписи еще не истек, то сертификат можно продлить без визита в налоговую через личный кабинет налогоплательщика.

Компании и индивидуальные предприниматели, которые пользуются личными кабинетами на сайте ФНС, могут дистанционно продлить электронную подпись без визита в налоговую. Об этом сказано на сайте службы.

Для того, чтобы перевыпустить (продлить) сертификат необходимо соответствовать следующим параметрам:

пользователь ранее лично получил сертификат в ФНС или у доверенного лица;

ранее полученный сертификат ФНС еще действует;

компьютер настроен для работы с имеющимся сертификатом.

Дистанционный перевыпуск подписи занимает несколько минут. Для того нужно войти в личный кабинет налогоплательщика по ранее полученному сертификату и найти вкладку «Перевыпустить сертификат электронной подписи».

Продлить УКЭП можно только на тот носитель, на который был получен сертификат ФНС изначально, — говорится в сообщении.

Если срок действия сертификата уже истек, то придется получать электронную подпись при личном визите к доверенным лицам УЦ ФНС.