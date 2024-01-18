Жителям РФ стало проще получить шенгенскую визу

После новогодних праздников визовые центры менее загружены и быстро выдают визы в ЕС.

В январе 2024 года россиянам стало проще получить визу в ЕС. Штамп от Испании выдают всего за три дня. Об этом пишет «MK.RU».

Испанское консульство и раньше одобряло заявления россиян на получение шенгенских виз сроком до полугода, но это занимало ровно 14 рабочих дней.

После новогодних каникул не так много заявителей, это одна из причин. Слоты и сейчас есть, если подадите прямо сейчас, то получите быстро. Еще открылись визовые центры в регионах, что облегчило работу центральной визовой службе, — сказал визовый посредник.

Быстро оформить шенгенскую визу также можно у представителей Греции и Франции. Не возникнет проблем с получением документов у Венгрии, Германии, Швеции, Австрии, Португалии, Швейцарии.

Рекорд по длительности побила Италия, которая в начале января 2024 года выдала россиянам больше двух- и трехлетних мультивиз, чем остальные страны.