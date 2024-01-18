🙌Остаться в живых: последние 50 мест со скидкой, чтобы работать без ошибок и штрафов!

Акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки для бухгалтеров: изучите все правила 2024 года по ценам 2023 года. Мест осталось совсем мало!

Распродаем последние места на курсы повышения квалификации и профпереподготовки.

После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации или красный диплом о профпереподготовке по почте России. Внесем его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Выбирайте курсы со скидками до 87% из каталога.

Смотреть каталог скидок

Курс профессиональной переподготовки Главный бухгалтер на УСН

Мы полностью обновили курс под все новые правила 2024 года! Обучитесь всему, что нужно для работы на УСН. После курса сможете:

Рассчитывать налог по упрощенке в любых ситуациях.

Настраивать 1С на работу при УСН.

Правильно составлять отчетность.

Вести учет по новым ФСБУ с особенностями для упрощенки.

Защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.

Цена: 9 990 вместо 26 000 руб. Скидка 62%! Купить курс.

Курс повышения квалификации Бухгалтер маркетплейса

Займите самую востребованную нишу 2024 года и зарабатывайте на ведении клиентов, которые торгуют через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы.

Вы будете знать, как вести себя в сложных ситуациях учета, налогов, документов, товарооборота на маркетплейсах. Сможете сразу войти в растущую сферу рынка и увеличить свой доход.

Цена: 9 900 вместо 26 000 руб. Скидка 61%! Купить курс

Курс повышения квалификации Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров

Самое важное в начале года это анализ прошлого года и прогноз финансового развития на будущий год. Если бухгалтер это освоит, то сможет вырасти до финансового директора и второго человека компании!

На курсе научим выстраивать финансовые модели для бизнеса, освоите удобные отчеты и современные инструменты. В результате обучения вы повысите свою ценность как эксперта и станете еще более востребованным специалистом.

Цена: 9 900 вместо 29 990 руб. Скидка 66%! Купить курс

Практический курс для бухгалтеров по ведению внешнеэкономической деятельности по правилам 2024 года. Вы научитесь правильно составлять контракты, ставить растаможенный товар на учет, рассчитывать НДС и таможенные платеж, вести экспортных и импортных операций без таможенных штрафов и валютных рисков!

Цена: 9 900 вместо 32 000 руб. Скидка 69%! Записаться.

Посмотреть весь каталог курсов, чтобы успеть записаться!

Улучшайте свои навыки, стройте карьеру и получайте новые знания выгодно, пока действует акция!