Новости для бухгалтера
Обучение для бухгалтеров

🙌Остаться в живых: последние 50 мест со скидкой, чтобы работать без ошибок и штрафов!

Акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки для бухгалтеров: изучите все правила 2024 года по ценам 2023 года. Мест осталось совсем мало!
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Распродаем последние места на курсы повышения квалификации и профпереподготовки.

После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации или красный диплом о профпереподготовке по почте России. Внесем его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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Курс профессиональной переподготовки Главный бухгалтер на УСН

Мы полностью обновили курс под все новые правила 2024 года! Обучитесь всему, что нужно для работы на УСН. После курса сможете:

  • Рассчитывать налог по упрощенке в любых ситуациях.

  • Настраивать 1С на работу при УСН.

  • Правильно составлять отчетность.

  • Вести учет по новым ФСБУ с особенностями для упрощенки.

  • Защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.

Цена: 9 990 вместо 26 000 руб. Скидка 62%! Купить курс.

Курс повышения квалификации Бухгалтер маркетплейса

Займите самую востребованную нишу 2024 года и зарабатывайте на ведении клиентов, которые торгуют через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы.

Вы будете знать, как вести себя в сложных ситуациях учета, налогов, документов, товарооборота на маркетплейсах. Сможете сразу войти в растущую сферу рынка и увеличить свой доход.

Цена: 9 900 вместо 26 000 руб. Скидка 61%! Купить курс

Курс повышения квалификации Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров

Самое важное в начале года это анализ прошлого года и прогноз финансового развития на будущий год. Если бухгалтер это освоит, то сможет вырасти до финансового директора и второго человека компании!

На курсе научим выстраивать финансовые модели для бизнеса, освоите удобные отчеты и современные инструменты. В результате обучения вы повысите свою ценность как эксперта и станете еще более востребованным специалистом.

Цена: 9 900 вместо 29 990 руб. Скидка 66%! Купить курс

Курс повышения квалификации Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль

Практический курс для бухгалтеров по ведению внешнеэкономической деятельности по правилам 2024 года. Вы научитесь правильно составлять контракты, ставить растаможенный товар на учет, рассчитывать НДС и таможенные платеж, вести экспортных и импортных операций без таможенных штрафов и валютных рисков!

Цена: 9 900 вместо 32 000 руб. Скидка 69%! Записаться.

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Улучшайте свои навыки, стройте карьеру и получайте новые знания выгодно, пока действует акция!

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Маркетплейсы

Селлеры заплатят налог с компенсации за сгоревший на складе Wildberries товар

13 января на складе Wildberries в Шушарах произошел пожар. Убытки составили 17 млрд рублей. Продавцы получат компенсацию, с которой надо заплатить налог.

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Потребительское кредитование

Совет Федерации пересмотрит правила выдачи кредитов

Банки теперь будут уточнять у клиентов, зачем им нужен кредит и из каких источников они планируют оплачивать свои обязательства.

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Бесплатно с Обзоры для бухгалтера

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в декабре 2023 года

Подготовили для вас обзор разъяснений декабря по налоговой теме. Все кратко, четко, по делу.

Самые важные для бухгалтера письма Минфина и ФНС в декабре 2023 года
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Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Право

Акт выполненных работ: образец и правила заполнения

Рассказали, когда и как составить акт выполненных работ. Подсветили особенности его использования при налогообложении и в судебных спорах.

Акт выполненных работ: образец и правила заполнения
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как решить проблему с налогами для сотрудника, работающего заграницей?

Добрый день, подскажите пожалуйста, как лучше действовать. Узнала, что в организации есть сотрудница, которая работает удаленно с декабря 2020 в другой стране. Живет практически там. Не приезжает.

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Реклама

Реклама на телевидении подорожает на 40%

Из-за высокого спроса на телевизионный инвентарь со стороны рекламодателей вырастет стоимость размещения рекламы на ТВ.

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Логотип DocDeti_DocMed_DocDent
DocDeti_DocMed_DocDent
Медицина

Заболело горло, бухгалтер? Три подхода к симптоматическому лечению

Что делать, если боль в горле не убирается ибупрофеном и парацетамолом, рассказывает терапевт DocMed Римма Попова.

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
Общество

Цифра дня. Про везение

Семья Семеновых из Тюмени выиграла новогодний миллиард в «Столото».

Цифра дня. Про везение
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Логотип Клерк
Клерк
Управленческий учет

Чем занимается специалист по управленческому учету и почему за это хорошо платят

Есть расхожее мнение, что для качественной работы компании достаточно двух отчетов: о финансовых результатах и о движении денег, а вот про баланс многие забывают. Там вроде нет важной информации для принятия управленческих решений. Не так ли?

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Банки

Власти Турции решат проблемы с банковскими переводами из России

К концу января 2024 года министерство торговли Турции наладит денежные переводы из России в Турцию.

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Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

🔮Крещенские гадания для бухгалтера. Все тайное становится явным

В пятницу, 19 января в Русской православной церкви встречают Крещение Господне, или Богоявление. А сегодня, в ночь с 18 на 19 января проходят традиционные Крещенские гадания. Как говорят знающие люди, сейчас один из самых лучших периодов для того, чтобы узнать свое будущее. Погадаем?

🔮Крещенские гадания для бухгалтера. Все тайное становится явным
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как решить проблему с отправкой пособия по беременности на ГПХ?

Кто-нибудь уже отправлял в этом году пособие по беременности и родам на работниц на ГПХ? У меня запрос пришёл, а там указано, что она на договоре. Я меняю значение, а у меня ошибка пришла, что изменена строка, которую нельзя менять. И ругается на 2022 год, якобы выплаты не положены, хотя 2023 отработан полностью и сумма взносов необходимая выплачена за неё.

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ЭДО

Мобильные операторы призывают бизнес переходить на электронные документы

Сейчас 80% документов ведутся в бумажном виде. Это мешает развитию цифровизации и усложняет обмен информацией между компаниями и государственными органами.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Какие ОКТМО поставить в 6-НДФЛ при переезде ИП?

Добрый день! Подскажите, если ИП на УСН переехал в другой регион 22.12.2023. я 22.12.23, не зная еще этого, подала уведомление по НДФЛ за период 23.11 по 22.12 в старую налоговую.

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Обучение для бухгалтеров

🙌Остаться в живых: последние 50 мест со скидкой, чтобы работать без ошибок и штрафов!

Акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки для бухгалтеров: изучите все правила 2024 года по ценам 2023 года. Мест осталось совсем мало!

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Социальный вычет

В 2025 году вычет на лечение, обучение и фитнес можно оформить в упрощенном порядке. На лекарства – в обычном

Социальный налоговый вычет по расходам с 2024 года можно будет получить в упрощенном порядке через личный кабинет без 3-НДФЛ и документов. Но вычет по расходам на лекарства надо получать по старинке, по декларации 3-НДФЛ.

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Общество

Жителям РФ стало проще получить шенгенскую визу

После новогодних праздников визовые центры менее загружены и быстро выдают визы в ЕС.

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Логотип Нетология
Нетология
Карьера бухгалтера

Как главному бухгалтеру выйти за рамки рядового специалиста: 10 навыков руководителя  

Главный бухгалтер не только считает деньги и сводит дебет с кредитом, но и принимает решения, дает советы собственникам и берет на себя ответственность наравне с руководством. Чтобы стать крутым главбухом, нужно обладать навыками хорошего управленца. Рассказываем подробнее, какими.

Как главному бухгалтеру выйти за рамки рядового специалиста: 10 навыков руководителя  
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Логотип nlukina
nlukina
Воинский учет

Директор требует от бухгалтера вести воинский учет. Можно ли отказаться

Если руководитель хочет возложить обязанность вести воинский учет в компании, то это статья для вас! Из нее вы узнаете обязан ли бухгалтер соглашаться на дополнительные обязательства и как они должны быть оформлены, если вы согласитесь вести воинский учет.

Директор требует от бухгалтера вести воинский учет. Можно ли отказаться
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Пользователи интернета

80 тысяч предпринимателей подписали документы в приложении «Госключ»

Подписать документы для открытия бизнеса можно удаленно с помощью приложения «Госключ». Для этого нужны биометрические данные и подтвержденный профиль на Госуслугах.

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