🙌Остаться в живых: последние 50 мест со скидкой, чтобы работать без ошибок и штрафов!

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Курс профессиональной переподготовки Главный бухгалтер на УСН
Мы полностью обновили курс под все новые правила 2024 года! Обучитесь всему, что нужно для работы на УСН. После курса сможете:
Рассчитывать налог по упрощенке в любых ситуациях.
Настраивать 1С на работу при УСН.
Правильно составлять отчетность.
Вести учет по новым ФСБУ с особенностями для упрощенки.
Защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.
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Курс повышения квалификации Бухгалтер маркетплейса
Займите самую востребованную нишу 2024 года и зарабатывайте на ведении клиентов, которые торгуют через Wildberries, Ozon, Яндекс и другие маркетплейсы.
Вы будете знать, как вести себя в сложных ситуациях учета, налогов, документов, товарооборота на маркетплейсах. Сможете сразу войти в растущую сферу рынка и увеличить свой доход.
Цена: 9 900 вместо 26 000 руб. Скидка 61%! Купить курс
Курс повышения квалификации Финансовый анализ и финансовое моделирование для бухгалтеров
Самое важное в начале года это анализ прошлого года и прогноз финансового развития на будущий год. Если бухгалтер это освоит, то сможет вырасти до финансового директора и второго человека компании!
На курсе научим выстраивать финансовые модели для бизнеса, освоите удобные отчеты и современные инструменты. В результате обучения вы повысите свою ценность как эксперта и станете еще более востребованным специалистом.
Цена: 9 900 вместо 29 990 руб. Скидка 66%! Купить курс
Курс повышения квалификации Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль
Практический курс для бухгалтеров по ведению внешнеэкономической деятельности по правилам 2024 года. Вы научитесь правильно составлять контракты, ставить растаможенный товар на учет, рассчитывать НДС и таможенные платеж, вести экспортных и импортных операций без таможенных штрафов и валютных рисков!
Цена: 9 900 вместо 32 000 руб. Скидка 69%! Записаться.
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