Суд разрешил «Балтике» использовать бренды Carlsberg и Grimbergen

Компания будет выпускать пиво Carlsberg и Grimbergen, даже если владелец иностранного бренда будет против.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области запретил Роспатенту прекращать права пивоваренной компании «Балтика» на использование брендов Carlsberg и Grimbergen по лицензионным договорам. Об этом сказано в решении суда.

«Балтика» сможет выпускать пиво Carlsberg и Grimbergen, даже если датская компания Carlsberg Breweries A/S обратиться в Роспатент с требованием прекратить использовать ее бренды.

Раньше суд принял такие же обеспечительные меры и запретил Роспатенту прекращать права «Балтики» на товарные знаки Tuborg, Kronenbourg, Seth &; Riley s Garage, Holsten по заявлению владельцев.