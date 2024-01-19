За валютные операции по мнимым внешнеторговым договорам положен штраф и уголовка

Такое разъяснение дает ФНС в письме от 10.01.2024 № Д-5-17/1@.
Такой вывод сделан на основе складывающейся арбитражной практики (например, дела № А27-8235/2021, № А51-9495/2021).
Договор (контракт) должен быть предоставлен органам валютного контроля и этот документ должен быть достоверным.
Если в ходе проверки соблюдения валютного законодательства выяснилось, что договор – мнимый, валютные операции по нему считаются незаконными. Это подтвердил Верховный суд.
Кроме того, совершение валютных операций с использованием подложных документов – это преступление, за которое грозит до 3 лет лишения свободы (статья 193.1 УК). Налоговики должны передать информацию в правоохранительные органы.
При выявления валютных операций по мнимым внешнеторговым договорам, административное производство надо возбуждать:
в отношении юрлица;
в отношении должностного лица – в случае отказа в возбуждении уголовного дела по направленному в адрес правоохранительных органов сообщению.
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