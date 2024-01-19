Новости для бухгалтера
Штрафы за валютные нарушения

За валютные операции по мнимым внешнеторговым договорам положен штраф и уголовка

За незаконные валютные операции компанию оштрафуют на 20% – 40% от суммы операции (по части 1 статьи 15.25 КоАП). Эту статью применят и в том случае, если, казалось бы, законная валютная операция была по сделке, которая фактически – мнимая.
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Такое разъяснение дает ФНС в письме от 10.01.2024 № Д-5-17/1@.

Такой вывод сделан на основе складывающейся арбитражной практики (например, дела № А27-8235/2021, № А51-9495/2021).

Договор (контракт) должен быть предоставлен органам валютного контроля и этот документ должен быть достоверным.

Если в ходе проверки соблюдения валютного законодательства выяснилось, что договор – мнимый, валютные операции по нему считаются незаконными. Это подтвердил Верховный суд.

Кроме того, совершение валютных операций с использованием подложных документов – это преступление, за которое грозит до 3 лет лишения свободы (статья 193.1 УК). Налоговики должны передать информацию в правоохранительные органы.

При выявления валютных операций по мнимым внешнеторговым договорам, административное производство надо возбуждать:

  • в отношении юрлица;

  • в отношении должностного лица – в случае отказа в возбуждении уголовного дела по направленному в адрес правоохранительных органов сообщению.

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Штрафы за валютные нарушения

За валютные операции по мнимым внешнеторговым договорам положен штраф и уголовка

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