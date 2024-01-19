Новые коды уведомлений по НДФЛ в 2024 году

Как избежать сдачи второго уведомления, мы рассказывали здесь.

НДФЛ с 23 по 31 декабря – уведомление не позднее последнего рабочего дня в году.

НДФЛ с 23 по 30/31 число – уведомление до 3 числа следующего месяца;

НДФЛ с 1 по 22 число – уведомление до 25 числа того же месяца;

Сдавать уведомления на НДФЛ в 2024 году надо в такие сроки:

УФНС по Республике Коми приводит таблицу по срокам для НДФЛ в 2024 году.

Как заполнять ЕНП-уведомления на НДФЛ в 2024 году, мы рассказывали тут.

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