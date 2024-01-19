Новые коды уведомлений по НДФЛ в 2024 году

Как избежать сдачи второго уведомления, мы рассказывали здесь.
Сдавать уведомления на НДФЛ в 2024 году надо в такие сроки:
НДФЛ с 1 по 22 число – уведомление до 25 числа того же месяца;
НДФЛ с 23 по 30/31 число – уведомление до 3 числа следующего месяца;
НДФЛ с 23 по 31 декабря – уведомление не позднее последнего рабочего дня в году.
УФНС по Республике Коми приводит таблицу по срокам для НДФЛ в 2024 году.
Расчетный период
Срок подачи уведомления
Срок уплаты налога
Код отчетного периода в уведомлении
Январь
01.01–22.01
25.01.2024
29.01.2024
21/01
23.01–31.01
05.02.2024
05.02.2024
21/11
Февраль
01.02–22.02
26.02.2024
28.02.2024
21/02
23.02–29.02
04.03.2024
05.03.2024
21/12
Март
01.03–22.03
25.03.2024
28.03.2024
21/03
23.03–31.03
03.04.2024
05.04.2023
21/13
Апрель
01.04–22.04
25.04.2024
02.05.2024
31/01
23.04–30.04
03.05.2024
06.05.2024
31/11
Май
01.05–22.05
27.05.2024
28.05.2024
31/02
23.05–31.05
03.06.2024
05.06.2024
31/12
Июнь
01.06–22.06
25.06.2024
28.06.2024
31/03
23.06–30.06
03.07.2024
05.07.2024
31/13
Июль
01.07–22.07
25.07.2024
29.07.2024
33/01
23.07–31.07
05.08.2024
05.08.2024
33/11
Август
01.08–22.08
26.08.2024
28.08.2024
33/02
23.08–31.08
03.09.2024
05.09.2024
33/12
Сентябрь
01.09–22.09
25.09.2024
30.09.2024
33/03
23.09–30.09
03.10.2024
07.10.2024
33/13
Октябрь
01.10–22.10
25.10.2024
28.10.2024
34/01
23.10–31.10
05.11.2024
05.11.2024
34/11
Ноябрь
01.11–22.11
25.11.2024
28.11.2024
34/02
23.11–30.11
03.12.2024
05.12.2024
34/12
Декабрь
01.12–22.12
25.12.2024
28.12.2024
34/03
23.12–31.12
28.12.2024
28.12.2024
34/13
Как заполнять ЕНП-уведомления на НДФЛ в 2024 году, мы рассказывали тут.
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