❗ ИП-оценщик на АУСН не платит фиксированные взносы, но платит 1% с дохода

В общем случае ИП платят фиксированные взносы в совокупном фиксированном размере и 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей. Но для ИП на АУСН взносы нулевые. А если такой ИП занимается еще другой деятельностью, то «фиксов» не будет, но будет 1%.

Об этом сообщает ФНС в письме от 17.01.2024 № БС-4-11/352@.

У ИП на АУСН тарифы фиксированных взносов такие:

в фиксированном размере на ОПС и ОМС – 0 руб.;

с дохода свыше 300 тыс. руб. – 0%.

Между тем, ИП может вести иную профессиональную, но не предпринимательскую деятельность. То есть, быть:

адвокатом;

медиатором;

частным нотариусом;

арбитражным управляющим;

оценщиком;

патентным поверенным.

В этом случае у ИП на АУСН, который занимается еще вышеназванной профдеятельностью, взносы будут: в фиксированном размере на ОПС и ОМС – 0 руб.;

с дохода свыше 300 тыс. руб. – 1% с дохода только от профдеятельности, но не более предельной величины.

Смотрите в нашей таблице, какие взносы в 2024 году будут у ИП в разных ситуациях.