❗ ИП-оценщик на АУСН не платит фиксированные взносы, но платит 1% с дохода

Об этом сообщает ФНС в письме от 17.01.2024 № БС-4-11/352@.
У ИП на АУСН тарифы фиксированных взносов такие:
в фиксированном размере на ОПС и ОМС – 0 руб.;
с дохода свыше 300 тыс. руб. – 0%.
Между тем, ИП может вести иную профессиональную, но не предпринимательскую деятельность. То есть, быть:
адвокатом;
медиатором;
частным нотариусом;
арбитражным управляющим;
оценщиком;
патентным поверенным.
В этом случае у ИП на АУСН, который занимается еще вышеназванной профдеятельностью, взносы будут:
в фиксированном размере на ОПС и ОМС – 0 руб.;
с дохода свыше 300 тыс. руб. – 1% с дохода только от профдеятельности, но не более предельной величины.
Смотрите в нашей таблице, какие взносы в 2024 году будут у ИП в разных ситуациях.
Фиксированные взносы ОПС + ОМС
Взносы 1% с дохода
ИП
49 500
1% с дохода, но не более 277 571
ИП на АУСН
0
0
Оценщик, патентный поверенный и т.д.
49 500
1% с дохода, но не более 277 571
ИП-оценщик
49 500
1% с общего дохода, но не более 277 571
ИП на АУСН - оценщик
0
1% с дохода оценщика, но не более 277 571
Начать дискуссию