Новости для бухгалтера
Фиксированные взносы ИП

❗ ИП-оценщик на АУСН не платит фиксированные взносы, но платит 1% с дохода

В общем случае ИП платят фиксированные взносы в совокупном фиксированном размере и 1% с дохода свыше 300 тыс. рублей. Но для ИП на АУСН взносы нулевые. А если такой ИП занимается еще другой деятельностью, то «фиксов» не будет, но будет 1%.
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Об этом сообщает ФНС в письме от 17.01.2024 № БС-4-11/352@.

У ИП на АУСН тарифы фиксированных взносов такие:

  • в фиксированном размере на ОПС и ОМС – 0 руб.;

  • с дохода свыше 300 тыс. руб. – 0%.

Между тем, ИП может вести иную профессиональную, но не предпринимательскую деятельность. То есть, быть:

  • адвокатом;

  • медиатором;

  • частным нотариусом;

  • арбитражным управляющим;

  • оценщиком;

  • патентным поверенным.

В этом случае у ИП на АУСН, который занимается еще вышеназванной профдеятельностью, взносы будут:

  • в фиксированном размере на ОПС и ОМС – 0 руб.;

  • с дохода свыше 300 тыс. руб. – 1% с дохода только от профдеятельности, но не более предельной величины.

Смотрите в нашей таблице, какие взносы в 2024 году будут у ИП в разных ситуациях.

Фиксированные взносы ОПС + ОМС

Взносы 1% с дохода

ИП

49 500

1% с дохода, но не более 277 571

ИП на АУСН

0

0

Оценщик, патентный поверенный и т.д.

49 500

1% с дохода, но не более 277 571

ИП-оценщик

49 500

1% с общего дохода, но не более 277 571

ИП на АУСН - оценщик

0

1% с дохода оценщика, но не более 277 571

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