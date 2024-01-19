😱 Остаться в живых: последние 40 мест со скидкой, чтобы работать без ошибок и штрафов!

Распродаем последние места на курсы повышения квалификации и профпереподготовки.
После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации или красный диплом о профпереподготовке по почте России. Внесем его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.
Курс профессиональной переподготовки Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
Курс для тех, кто хочет научиться бухгалтерии с нуля и применять знания на любом участке учета: вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги.
После завершения обучения вы станете не просто бухгалтером, а бухгалтером-универсалом, который разбирается в учете и налогах, а также может защитить компанию от налоговых проверок, выбрать метод налоговой оптимизации, внедрить ФСБУ и управленческий учет.
Цена: 14 990 вместо 29 990 руб. Скидка 66%. Купить курс
Курс профессиональной переподготовки Главный бухгалтер на УСН
Обучитесь всему, что нужно для работы на УСН. Мы полностью обновили программу под правила 2024 года. После курса сможете:
Рассчитывать налог по упрощенке в любых ситуациях.
Настраивать 1С на работу при УСН.
Правильно составлять отчетность.
Вести учет по новым ФСБУ с особенностями для упрощенки.
Защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.
Цена: 6 499 вместо 26 000 руб. Скидка 75%. Купить курс
Курс повышения квалификации Новые стандарты бухгалтерского учета 2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу
После курса вы сможете:
Вести бухгалтерскую отчётность по новым правилам 2024 года.
Избегать типичных ошибок других бухгалтеров.
Использовать в работе все ФСБУ и не бояться сложных формулировок.
Понимать, когда ФСБУ можно законно не применять в компании.
Цена: 4 990 вместо 18 900 руб. Скидка 73%. Купить курс
Курс повышения квалификации Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С
На курсе вы освоите все новые правила воинского учета, получите пошаговую инструкцию по его ведению воинского учета, а также образцы документов по правилам 2024 года.
Курс сделан известным консультантом Еленой Пономаревой, которая в данный момент один из немногих специалистов в России, которые понятно и полноценно освещают воинский учет для работодателей.
Цена: 4 990 вместо 14 999 руб. Скидка 66%. Купить курс
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