😱 Остаться в живых: последние 40 мест со скидкой, чтобы работать без ошибок и штрафов!

Акция на курсы повышения квалификации и профпереподготовки для бухгалтеров: изучите все правила 2024 года по ценам 2023 года. Мест осталось совсем мало!

Распродаем последние места на курсы повышения квалификации и профпереподготовки.

После прохождения курса вы получите официальное удостоверение о повышении квалификации или красный диплом о профпереподготовке по почте России. Внесем его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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Курс для тех, кто хочет научиться бухгалтерии с нуля и применять знания на любом участке учета: вести бухгалтерский, налоговый и кадровый учет, работать в 1С, управлять финансами и оптимизировать налоги.

После завершения обучения вы станете не просто бухгалтером, а бухгалтером-универсалом, который разбирается в учете и налогах, а также может защитить компанию от налоговых проверок, выбрать метод налоговой оптимизации, внедрить ФСБУ и управленческий учет.

Цена: 14 990 вместо 29 990 руб. Скидка 66%. Купить курс

Курс профессиональной переподготовки Главный бухгалтер на УСН

Обучитесь всему, что нужно для работы на УСН. Мы полностью обновили программу под правила 2024 года. После курса сможете:

Рассчитывать налог по упрощенке в любых ситуациях.

Настраивать 1С на работу при УСН.

Правильно составлять отчетность.

Вести учет по новым ФСБУ с особенностями для упрощенки.

Защищать бизнес перед ФНС и избегать многомиллионных штрафов.

Цена: 6 499 вместо 26 000 руб. Скидка 75%. Купить курс

Курс повышения квалификации Новые стандарты бухгалтерского учета 2024: как быстро внедрить все 7 ФСБУ в работу

После курса вы сможете:

Вести бухгалтерскую отчётность по новым правилам 2024 года.

Избегать типичных ошибок других бухгалтеров.

Использовать в работе все ФСБУ и не бояться сложных формулировок.

Понимать, когда ФСБУ можно законно не применять в компании.

Цена: 4 990 вместо 18 900 руб. Скидка 73%. Купить курс

Курс повышения квалификации Воинский учет в организации: ведение, заполнение документов и работа в 1С

На курсе вы освоите все новые правила воинского учета, получите пошаговую инструкцию по его ведению воинского учета, а также образцы документов по правилам 2024 года.

Курс сделан известным консультантом Еленой Пономаревой, которая в данный момент один из немногих специалистов в России, которые понятно и полноценно освещают воинский учет для работодателей.

Цена: 4 990 вместо 14 999 руб. Скидка 66%. Купить курс

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