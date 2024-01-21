В Екатеринбурге демонтировали последние телефоны-автоматы

В связи с этим историческим для столицы Урала событием, просим поставить для наших радиослушателей песню «Плачет девушка в автомате» в исполнении Евгения Осина.

Местный портал Е1 сообщает, что до 2024 года на Главпочтамте сохранился такой артефакт, как «междугородный телефон-автомат». Ранее такие будки были установлены на многих узлах связи и почтамтах. Но для 2024 года, когда число мобильных устройств в сети превышает численность России – это кажется артефактом забытого мира.

Эти будки работали больше 20 лет. Фото: читатель E1.RU

Самое интересное, что местный Ростелеком фиксировал последний разговор по таксофону из этих будок в 2023 году. Т.е. ими все-таки кто-то пользовался, но летом прошлого года телефоны были демонтированы. Сейчас настала пора и самих будок.