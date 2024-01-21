Новости для бухгалтера

В Екатеринбурге демонтировали последние телефоны-автоматы

В связи с этим историческим для столицы Урала событием, просим поставить для наших радиослушателей песню «Плачет девушка в автомате» в исполнении Евгения Осина.
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Местный портал Е1 сообщает, что до 2024 года на Главпочтамте сохранился такой артефакт, как «междугородный телефон-автомат». Ранее такие будки были установлены на многих узлах связи и почтамтах. Но для 2024 года, когда число мобильных устройств в сети превышает численность России – это кажется артефактом забытого мира.

Эти будки работали больше 20 лет. Фото: читатель E1.RU

Самое интересное, что местный Ростелеком фиксировал последний разговор по таксофону из этих будок в 2023 году. Т.е. ими все-таки кто-то пользовался, но летом прошлого года телефоны были демонтированы. Сейчас настала пора и самих будок.

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Что изменится в полной стоимости кредитов с 21 января 2024 года

Банки начали рассчитывать полную стоимость кредита, учитывая все комиссии, страховки и другое.

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В Екатеринбурге демонтировали последние телефоны-автоматы

В связи с этим историческим для столицы Урала событием, просим поставить для наших радиослушателей песню «Плачет девушка в автомате» в исполнении Евгения Осина.

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Турция на государственном уровне решает проблемы расчётов местных банков с российскими

Министерство торговли обещает разобраться с проблемными переводами к началу февраля.

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QIWI завершили разделение бизнеса на российский и международный

Все российские активы выкупает гонконгская компания Fusion Factor Fintech Limited, принадлежащая главному исполнительному директор QIWI plc Андрею Протопопову.

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Apple пообещала дать сторонним разработчикам доступ к NFC-чипу айфонов

В России это было бы актуально для платёжных приложений типа «СБПэй» или Mirpay.

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Детские пособия

Минимальное пособие по уходу за ребенком вырастет до 9,2 тыс. рублей

С 1 февраля 2024 года у работающих женщин вырастет пособие по уходу за ребенком (если оно было минимальным).

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НДФЛ

Как определить источник дохода для НДФЛ

Правила расчета НДФЛ зависят, в том числе, от источника дохода – от источников в РФ или от источников за пределами РФ.

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
Трудовые отношения

Работодатели будут платить проценты с неначисленной задержанной зарплаты

Теперь в компенсации за задержку зарплаты будут учитывать выплаты с неначисленной части.

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Красный уголок бухгалтера

Можно ли подать 6-НДФЛ без предварительной корректировки уведомления?

Добрый день! Подскажите пожалуйста, хотим завтра сдать 6-НДФЛ, обнаружили ошибку в уведомлении, корректировку по уведомлению не подавали, в 6-НДФЛ поставить верную сумму уведомления, а корректировку не подавать?

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Пользователи интернета

Стикерпаки теперь можно добавлять в Трибуну

Стикерпаки теперь можно добавлять не только в ТГ-каналы и комментарии, но и в свои посты.

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Красный уголок бухгалтера

Как вернуть излишне удержанный налог сотруднику-резиденту?

Добрый день, коллеги. Прошу вашей помощи.

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Кредитование

С 21 января меняются правила расчета полной стоимости кредита

В ПСК будет учитываться максимально возможная сумма расходов заемщика. Также срок отказа от дополнительных услуг продлили с 14 до 30 дней.

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Страхование

Центробанк на 25% снизит тарифы по страхованию опасных объектов

Изменится тарифный коридор по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев опасных объектов.

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Инвестиции

Поддержка рубля, крипто-скам 40%, дивиденды, боковик индекса, ожидание новой ставки ЦБ и другие события. Воскресный инвестдайджест

Рубль не укрепляется, но поддерживается, в криптоматериалах выявили 40% фейковой информации, Fix Price заплатит дивиденды (и пока что всё), выходят новые выпуски облигаций, ставятся рекорды в недвижимости, а я пополнил свой портфель новыми активами и рассказал о самом важном, что на мой взгляд, произошло за неделю.

Поддержка рубля, крипто-скам 40%, дивиденды, боковик индекса, ожидание новой ставки ЦБ и другие события. Воскресный инвестдайджест
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Обзоры для бухгалтера

Все о воинском учете-2024, топ-10 ошибок в годовой отчетности: новый формат миникурсов с тестами. Дайджест Разборов

Важные новости: теперь подписчикам Клерк.Плюс доступны мини-курсы с тестами!  Изучайте материал и проходите тесты, чтобы разобраться в самых сложных бухгалтерских темах.

Создано с помощью ИИ OpenAI © Борис Мальцев, Клерк
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Бухгалтерия ада слушает

Кабинет ЕНС — просто песня, все в одной куче — сало, гвозди, и сверху скотчем обмотано

Вообще ЕНС — это такой загадочный черный ящик, никогда не знаешь, что из него вылезет и когда. Тот, кто все это придумал, просто гений бухгалтерского учета. Ферма со своей теоремой нервно курит в коридоре

Кабинет ЕНС — просто песня, все в одной куче — сало, гвозди, и сверху скотчем обмотано
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spastuh
Бухгалтеры

Зачем у «Клерка» так много Телеграм-каналов? Полный список с описанием

У «Клерка» девять каналов в Телеграме. Кажется, что много, однако каждый канал решает свои уникальные задачи и отвечает на разнообразные запросы бухгалтеров и предпринимателей.

Зачем у «Клерка» так много Телеграм-каналов? Полный список с описанием
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Бесплатно с Уведомление по ЕНП

Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в январе 2024 года

В январе будет только одно обязательное уведомление, и большинство компаний будут указывать там только НДФЛ,

Какие налоги войдут в уведомления по ЕНП в январе 2024 года
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Воинский учет

Директор требует от бухгалтера вести воинский учет. Можно ли отказаться

Если руководитель хочет возложить на вас обязанность вести воинский учет в компании, то это статья для вас! Из нее вы узнаете обязан ли бухгалтер соглашаться на дополнительные обязательства и как они должны быть оформлены, если вы согласитесь вести воинский учет.

Директор требует от бухгалтера вести воинский учет. Можно ли отказаться
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Красный уголок бухгалтера

Почему в 1С 4кв не проводятся операции зачёта аванса по ЕНС?

Коллеги, добрый вечер! Делаю закрытие в 1С 4кв, всё операции проводятся, кроме зачёт аванса по ЕНС.... вручную закрываю ЕНС, соскакивает закрытие всех следующих операций? Кто-то подскажет причину или это норма?

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