Что сдаем по НДС в январе 2024 года

В январе надо сдать декларацию и журналы учета счетов-фактур.

22 января

Сегодня – крайний день сдачи журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур за 4 квартал 2023 года. Их сдают те, кто не является плательщиками НДС и работают по посредническим договорам.

Плательщики НДС включают журналы в свою декларацию по НДС, срок сдачи которой – 25 января. Бизнес на УСН декларацию не сдает, поэтому обязан сдать журнал в виде отдельного документа (до 22.01.2024).

Кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур, мы рассказывали в мини-курсе.

25 января

До 25 января компании и ИП на ОСНО должны сдать декларацию по НДС за 4 квартал 2023 года.

Уплатить налог надо до 29 января. Уведомления по ЕНП на НДС не сдают.