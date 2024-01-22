Что сдаем по НДС в январе 2024 года

22 января
Сегодня – крайний день сдачи журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур за 4 квартал 2023 года. Их сдают те, кто не является плательщиками НДС и работают по посредническим договорам.
Плательщики НДС включают журналы в свою декларацию по НДС, срок сдачи которой – 25 января. Бизнес на УСН декларацию не сдает, поэтому обязан сдать журнал в виде отдельного документа (до 22.01.2024).
Кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур, мы рассказывали в мини-курсе.
25 января
До 25 января компании и ИП на ОСНО должны сдать декларацию по НДС за 4 квартал 2023 года.
Уплатить налог надо до 29 января. Уведомления по ЕНП на НДС не сдают.
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