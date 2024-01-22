В 2023 году закрылось 254 тысячи предприятий. Это рекордно низкий показатель за восемь лет

В трети регионов России компании чаще открывались, чем закрывались. 82% организаций прекратили работу по решению ФНС. Их исключили из ЕГРЮЛ на основании признаков фиктивного бизнеса.

Число закрытых коммерческих предприятий в 2023 году уменьшилось на 9,3% по сравнению с 2022 годом. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование FinExpertiza.

Работу прекратили 254 тыс. компаний, что стало рекордно низкий показателем за последние восемь лет.

82% предприятий имели признаки фиктивного бизнеса, их исключили из ЕГРЮЛ по решению ФНС. 13,2% компаний были отмечены как недействующие юрлица, а 18,3% ликвидированы по инициативе учредителей.

Чаще всего бизнес закрывался в Санкт-Петербурге (7,7 тыс.), в Самарской области (6,1 тыс.) и в Татарстане (3,3 тыс.).

В 2023 году открылось 242,5 тыс. новых компаний. По сравнению с 2022 годом этот показатель практически не изменился.

Значительный прирост предприятий был в Москве (18,2 тыс.), Подмосковье (4,8 тыс.), в Ленинградской области (1,9 тыс.) и в ДНР (1,3 тыс.).