Путин определил, какие семьи считать многодетными

Семьи с тремя и более детьми признали многодетными. Статус устанавливается бессрочно, но социальную поддержку многодетные смогут получать до тех пор, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет.

Президент Владимир Путин подписал указ, в котором установил статус многодетных семей и определил меры их поддержки.

Учитывая важную роль семьи в развитии государства и общества, постановляю: установить, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно, — сказано в документе.

Социальную поддержку будут получать многодетные семьи до тех пор, пока старший ребенок не достигнет 18 лет или 23 лет, если он будет получать очное образование.

Правительство установит единый образец удостоверения для подтверждения статуса многодетной семьи. Информацию предоставят банкам, чтобы они могли предоставлять меры социальной поддержки и вести мониторинг экономического положения многодетных.

Региональные власти имеют право расширить категорию многодетной семьи с учетом особенностей субъекта и установить дополнительные меры поддержки.