Минфин принял новый МСФО для финансовой отчетности

Организации смогут отсрочить погашение кредитных обязательств и классифицировать их в финансовой отчетности как долгосрочные.

Минфин опубликовал приказ от 13.12.2023 № 198н, по которому начинает действовать международный стандарт по учету долгосрочных обязательств с ковенантами.

МСФО IAS 1 «Представление финансовой отчетности» применяют с 2015 года. Стандарт устанавливает основные правила представления финансовой отчетности общего назначения. Документ позволяет обеспечить сопоставимость финансовой отчетности организации с ее финансовой отчетностью за предыдущие периоды, а также с финансовой отчетностью других организаций.

Новые поправки к МСФО IAS 1 предусматривают право организации отсрочить урегулирование обязательства, которое возникло в результате кредитного соглашения, как минимум на 12 месяцев после окончания отчетного периода. Это право зависит от соблюдения компанией условий кредитного договора.

Если бизнес пользуется правом такой отсрочки, то он может классифицировать возникшие в результате кредитных соглашений обязательства как долгосрочные.

Эту информацию организация должна отразить в финансовой отчетности, чтобы заинтересованные лица понимали риски того, что в течение 12 месяцев после окончания отчетного периода компании придется погасить кредитные обязательства.