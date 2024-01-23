Кто должен платить налог на сверхприбыль: разъяснения ФНС

Не признаются плательщиками налога организации:
малого и среднего предпринимательства;
созданные после 1 января 2021 года (за исключением случаев реорганизации);
иностранные организации, деятельность которых на территории РФ началась после 1 января 2021 года;
добывающие углеводородное сырье и уголь,
перерабатывающие нефть,
производящие и экспортирующие сжиженный природный газ;
являющиеся плательщиками единого сельскохозяйственного налога;
у которых за 2018-2019 годы отсутствовали доходы от реализации;
кредитные и некредитные финансовые организации, в отношении которых на 1 января 2023 года осуществлялись меры по предупреждению банкротства;
застройщики, реализующие проекты с привлечением средств граждан-участников долевого строительства, которые в 2021-2022 годах не выплачивали дивиденды.
В общем случае налоговая база = превышение средней арифметической прибыли за 2021 и 2022 годы над аналогичным показателем за 2018 и 2019 годы. Ставка по налогу – 10%.
При этом можно уменьшить налог, если с 1 октября по 30 ноября 2023 года организация перечислила обеспечительный платеж.
ФНС разъясняет, как заполнять декларацию.
Разделы 1 «Сумма налога, подлежащая уплате» и 2 «Расчет суммы налога» должны заполнять все.
Разделы 2.1 «Балансовая стоимость активов» и 3 «Сведения о реорганизации» заполняются отдельными категориями налогоплательщиков (в частности, для кого налоговой базой признается половина прибыли за 2022 год).
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