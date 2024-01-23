В информационной системе РЖД появятся сведения о перевозке животных

Проводники будут получать подробную информацию о питомцах, которые едут в поезде.

РЖД планируют персонифицировать перевозку животных при оформлении билета. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора Федеральной пассажирской компании Владимира Пястолова.

Теперь вся информация о перевозимом в поезде питомце теперь будет отображаться в мобильном устройстве проводника.

Мы планируем в некоторой степени персонифицировать перевозку животных, чтобы была возможность более предметно понимать, кого мы перевозим. В настоящий момент в наших документах этого нет, — сказал Владимир Пястолов.

Информационные системы решили доработать после случая с котом Твиксом, которого проводник выкинул из вагона поезда Екатеринбург — Тихвин на остановке в Кирове. Волонтеры нашли питомца мертвым, а сотрудника РЖД временно отстранили от работы с пассажирами.