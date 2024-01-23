Изменения в форме ЕФС-1 по взносам на травматизм в 2024 году

До 25 января надо сдать раздел 2 формы ЕФС-1 (бывшая 4-ФСС).

С 2024 года в этот раздел внесли изменения.

В частности, в раздел 2 добавили новое поле «Льгота» для инвалидных организаций.

Ставить отметку в этой графе должны такие организации:

общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды составляют не менее 80%;

организации, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов и в которых ССЧ инвалидов составляет не менее 50%, а доля их зарплаты инвалидов – не менее 25%;

учреждения, которые созданы для достижения образовательных, культурных, лечебно-оздоровительных, физкультурно-спортивных, научных, информационных и иных социальных целей, а также для оказания правовой и иной помощи инвалидам, единственными собственниками которых являются общественные организации инвалидов.

В графе 4 надо указывать показатели на начало последнего квартала отчетного периода (а не на начало года). Это закрепили в порядке заполнения. Наименование этой графы изменили.

Было так: На начало отчетного периода.

Стало так: На конец предыдущего отчетного периода.

Также в новых правилах прописан нюанс с пересчетом взносов, когда с начала года применяли один тариф, а потом получили уведомление и тариф оказался другой. Пересчет надо будет отражать в строке 9.