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Из оборота вывели больше 100 тысяч тонн фальсифицированной молочной продукции

Система «Меркурий» помогла найти нарушения 2 тысяч производителей молочки и вывести из оборота 104 тысячи тонны фальсифицированной продукции.
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В 2023 году система «Меркурий» позволила вывести из оборота около 104 тыс. тонн фальсифицированной молочной продукции. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

Почти 2 тыс. переработчиков производили молочную продукцию из неподтвержденного сырья.

Когда начинал работать «Меркурий», выявлялись предприятия, которых по сути дело вообще не было, предприятия-фантомы, которые изготавливали продукцию неизвестно из чего и неизвестно где. Сейчас, насколько я понимаю, таких примеров практически нет, — сказал Дмитрий Патрушев.

Автоматизированная информационная система «Меркурий» работает с 2018 года. К ней обязаны подключиться все участники оборота подконтрольной продукции: производители, импортеры, экспедиторы, ритейлеры и предприятия общественного питания.

Система позволяет Россельхознадзору контролировать производство продукции, движение товара от одного участника к другому, а также расследовать нарушения, связанные с продажей некачественных продуктов.

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Из оборота вывели больше 100 тысяч тонн фальсифицированной молочной продукции

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