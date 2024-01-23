Шенгенскую визу проще получить через Италию, Испанию или Францию

Для въезда в Италию, Францию или Испанию нужна только виза и загранпаспорт. Туристам придется оплатить консульский сбор и услуги визового центра.

Жители России могут получить длительную шенгенскую визу Италию, Испанию или Францию. Об этом сказано в телеграм-канале Авиасейлс.

Получить все также реально, хоть и могут возникнуть сложности с записью (при этом визовые центры стараются с этим бороться и вводят платные брони на подачу документов). Многие страны дают под даты поездок, но есть и те, кто дают на полгода-год и больше, — говорится в сообщении.

Для получения визы через Италию придется оплатить консульский сбор в размере 80 евро и услуги визового центра. Например, в Москве они стоят 3 850 рублей.

Виза в Испанию туристам обойдется в 8 222 рубля консульского сбора (на ноябрь 2023 года), также нужно заплатить сервисный сбор в размере 1 511 рублей. С сентября 2022 года Испания редко выдает визы на срок больше полугода, но можно рассчитывать на визы под даты поездки.

Стоимость визы во Францию складывается из консульского сбора в размере 80 евро и услуг визового центра — 45 евро для центра в Москве.

Чтобы въехать в эти страны понадобится только загранпаспорт и виза.