Объекты учета аренды определяют по ФСБУ 25/2018

Об этом сообщает Минфин в письме от 12.12.2023 № 07-01-09/119773.

Должны соблюдаться такие условия:

арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды в той степени, в которой это не предопределено техническими характеристиками предмета аренды.

арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды в течение срока аренды;

предмет аренды идентифицируется (он определен в договоре аренды, и этим договором не предусмотрено право арендодателя по своему усмотрению заменить предмет аренды в любой момент в течение срока аренды);

Научитесь вести бухгалтерский учет аренды по ФСБУ 25/2018 на курсе «ФСБУ-2024, что бухгалтеру перестроить в работе: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация».

Вас ждет много практического материала, проверочные тесты, куратор при обучении и онлайн-встреча с экспертом.

Сейчас вы можете купить курс по сниженной цене 4 990 рублей.

Купить курс

Получите официальное удостоверение на 144 ак. часа. Внесем его в госреестр ФИС ФРДО, оригинал отправим вам по почте.