Какие отчеты бухгалтерам надо сдать до 25 января

До этой даты бухгалтеры должны сдать:
декларацию по НДС за 4 квартал 2023 года;
РСВ за 4 квартал 2023 года;
персонифицированные сведения о физлицах за декабрь (можно не сдавать);
раздел 2 ЕФС-1 (аналог 4-ФСС);
подраздел 1.2 ЕФС-1 (аналог СЗВ-СТАЖ);
уведомление по ЕНП.
В уведомлении по ЕНП будет НДФЛ, удержанный с 01.01.2024 по 22.01.2024. Про это уведомление мы рассказывали тут.
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