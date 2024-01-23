Какие отчеты бухгалтерам надо сдать до 25 января

До этой даты бухгалтеры должны сдать:

персонифицированные сведения о физлицах за декабрь (можно не сдавать);

РСВ за 4 квартал 2023 года;

декларацию по НДС за 4 квартал 2023 года;

В уведомлении по ЕНП будет НДФЛ, удержанный с 01.01.2024 по 22.01.2024. Про это уведомление мы рассказывали тут.

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