Компания платит низкий земельный налог только за ту часть участка под ИЖС, которая занята жильем

Земельный участок, занятый жилищным фондом и объектами ЖКХ, облагается налогом по ставке до 0,3%. И не важно, кто владелец – юрлицо или физлицо.

Ставка 0,3% не применяется к доле в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам ЖКХ.

Об этом предупреждает ФНС в письме от 19.12.2023 № БС-4-21/15829@.

Если на участке наряду с другими объектами находятся объекты жилфонда и ЖКХ, то налог считают так: