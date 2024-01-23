Компания платит низкий земельный налог только за ту часть участка под ИЖС, которая занята жильем

Ставка 0,3% не применяется к доле в праве на земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам ЖКХ.
Об этом предупреждает ФНС в письме от 19.12.2023 № БС-4-21/15829@.
Если на участке наряду с другими объектами находятся объекты жилфонда и ЖКХ, то налог считают так:
к площади, занимаемой непосредственно объектами жилфонда и объектами ЖКХ применяют ставку 0,3%;
к остальной площади, приходящейся на иные объекты, должна применяют ставку, определенная для данной категории земельных участков.
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