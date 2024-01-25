☕️Три чашки чая в день замедляют старение и снижают биологический возраст

Исследования показали, что употребление трех чашек чая в день может продлить наше время жизни. У этого напитка оказалось множество полезных веществ. Результаты исследования полезных свойств чая опубликованы в журнале The Lancet Regional Health — Western Pacific.

Специалисты из Университета Сычуань проанализировали данные более 5 900 британцев в возрасте от 37 до 73 лет и 7 900 человек в возрасте от 30 до 79 лет из Китая. Им был задан ряд вопросов о привычках употребления чая, включая его вид — зеленый, черный, желтый или улун, и количество чашек, выпитых за день. Затем сравнили маркеры старения участников, включая артериальное давление, уровень холестерина и процент жира в организме, чтобы определить их биологический возраст.

Исследователи обнаружили, что любители чая демонстрируют признаки замедления биологического старения. Кроме того, они реже страдают от бессонницы и тревоги. Но ученые не смогли определить определенный ли вид чая влияет на это, размер кружек или температура напитка.