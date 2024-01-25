​​Как получить компенсацию, если товар сгорел на складе маркетплейса

Когда продавец поставляет товары на склады принимающей стороны, то есть маркетплейса, он по-прежнему остается ее владельцем, который делегировал процесс продажи. Но что делать, если сгорел еще нереализованный товар?
Порядок действий такой:
В первую очередь необходимо зафиксировать остатки на складе:
Скачиваем отчет об остатках, сохраняем в папке на рабочем столе.
Делаем скриншот отчета, заранее настроив подробно таблицу. На картинке обязательно должны быть видны дата и время.
Затем нужно написать обращение в поддержку. Туда надо направить данные отчета об остатках и скриншот. Сообщение должно попасть в категорию «Претензии по компенсации товара».
Если у вас было много остатков на складе, то обязательно нужно скачать все акты поставок товаров с ЭЦП на этот склад. Сохранить в папке на компьютере, так как маркетплейс может возразить: «Вы столько нам не поставляли»!
Акты поставок — это главное доказательство поставок определенного количества товара на склад.
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