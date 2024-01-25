​​Как получить компенсацию, если товар сгорел на складе маркетплейса

Товар, который компания передает на реализацию маркетплейсу, остается ее собственностью. Однако за его сохранность отвечает маркетплейс. Можно ли получить компенсацию, если на складе произошел пожар и как это сделать?

Когда продавец поставляет товары на склады принимающей стороны, то есть маркетплейса, он по-прежнему остается ее владельцем, который делегировал процесс продажи. Но что делать, если сгорел еще нереализованный товар?

Порядок действий такой:

В первую очередь необходимо зафиксировать остатки на складе:

Скачиваем отчет об остатках , сохраняем в папке на рабочем столе.

Делаем скриншот отчета, заранее настроив подробно таблицу. На картинке обязательно должны быть видны дата и время.

Затем нужно написать обращение в поддержку. Туда надо направить данные отчета об остатках и скриншот. Сообщение должно попасть в категорию «Претензии по компенсации товара».

Если у вас было много остатков на складе, то обязательно нужно скачать все акты поставок товаров с ЭЦП на этот склад. Сохранить в папке на компьютере, так как маркетплейс может возразить: «Вы столько нам не поставляли»!

Акты поставок — это главное доказательство поставок определенного количества товара на склад.