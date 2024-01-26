😼Nestle: цены на корм для кошек и собак вырастут до 12%. Маркетинг или вынужденная мера?

Российское подразделение компании Nestle предупредило о росте цен на корма для животных с 5 февраля. Изменения коснутся марок «Гурмэ», «Дарлинг», Felix, Purina One и Pro Plan, пишут РБК.

Влажные корма для кошек и собак Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг» подорожают в опте на 4%, сухой корм для кошек Felix — на 6,4–8%, сухие корма для кошек и собак Purina One — от 1 до 10%. Что касается марки Pro Plan, стоимость сухих кормов для собак и кошек вырастет от 1 до 12%, а на влажный корм — в пределах 1,5%. Ветеринарные линейки Pro Plan для кошек вырастут в цене на 4–12% в сухих кормах и на 9,7% у влажных. Аналогичное изменение цены в таких кормах для собак составит до 10% по сухим кормам и на 7% — по влажным.

Предстоящее повышение цен «дочка» Nestle объясняет партнерам «факторами 2023 года», среди которых — изменение себестоимости из-за роста закупочных цен на сырье на 11–25%. Помимо сырья дорожают логистика и упаковка.

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