Экономика России

😼Nestle: цены на корм для кошек и собак вырастут до 12%. Маркетинг или вынужденная мера?

Пушистики — дорогое удовольствие. Подорожание сырья и ингредиентов привело к росту себестоимости производства кормов для собак и кошек.
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Российское подразделение компании Nestle предупредило о росте цен на корма для животных с 5 февраля. Изменения коснутся марок «Гурмэ», «Дарлинг», Felix, Purina One и Pro Plan, пишут РБК.

Влажные корма для кошек и собак Purina One, «Гурмэ» и «Дарлинг» подорожают в опте на 4%, сухой корм для кошек Felix — на 6,4–8%, сухие корма для кошек и собак Purina One — от 1 до 10%. Что касается марки Pro Plan, стоимость сухих кормов для собак и кошек вырастет от 1 до 12%, а на влажный корм — в пределах 1,5%. Ветеринарные линейки Pro Plan для кошек вырастут в цене на 4–12% в сухих кормах и на 9,7% у влажных. Аналогичное изменение цены в таких кормах для собак составит до 10% по сухим кормам и на 7% — по влажным.

Предстоящее повышение цен «дочка» Nestle объясняет партнерам «факторами 2023 года», среди которых — изменение себестоимости из-за роста закупочных цен на сырье на 11–25%. Помимо сырья дорожают логистика и упаковка.

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  4. Каналы работы с сегментами: старый-добрый e-mail, показы медийной рекламы по интересам, рубрикам и гео посетителей сайта.

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  7. Почему всех тригерит SERM и как добиться от него максимальной эффективности?

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Экономика России

😼Nestle: цены на корм для кошек и собак вырастут до 12%. Маркетинг или вынужденная мера?

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