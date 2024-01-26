В Госдепе российское экономическое руководство назвали очень талантливым

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что российское экономическое руководство «очень талантливо» и помогает стране справляться с западными рестрикциями, пишут РИА Новости.

«Российское экономическое руководство очень талантливо», — сказал О'Брайен в Вашингтоне.

Также в своей речи О'Брайен добавил, что российской экономике до сих пор удается справляться с санкциями стран Запада. По его словам, нынешние экономические показатели России сопоставимы с показателями до начала военного конфликта, однако в перспективе российская экономика рискует упасть примерно на 6%.