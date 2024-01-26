Новые правила вывоза и утилизации товаров на складах Ozon в 2024 году

С 6 февраля вступает в силу новый регламент по работе с испорченными и поврежденными товарами на складах маркетплейса. Разбираемся, по каким условиям и в какие сроки можно вернуть продукцию.

Маркетплейс закрепляет за собой право утилизировать товар в 4 случаях:

закончился срок годности,

это бракованная продукция, которая непригодна для уценки,

товар получил сильные дефекты из-за неправильной упаковки,

если товар, который предоставил продавец, входит в список запрещенных.

Как вернуть товар, который маркетплейс решил уничтожить

По новым правилам, если у вашего товара заканчивается срок годности и Ozon отказывается его реализовывать, то вы можете забрать его обратно:

Создайте заявку в личном кабинете (писать в поддержку не нужно). Затем вы можете самостоятельно или с помощью Ozon-доставки отгрузить продукцию на свой склад.

Если маркетплейс не принял вашу продукцию из-за брака, то у вас теперь есть 5 дней, чтобы подать заявку на ее вывоз (самостоятельно или через курьера Ozon) или на уничтожение.

За утилизацию товаров в любом случае платит продавец. Ее стоимость можно посмотреть в разделе «Комиссии и тарифы Ozon» договора для продавцов товаров на платформе Ozon.

Если вы забираете товар самостоятельно, то после подачи у вас есть 30 календарных дней, чтобы погрузить и вывезти его на свой склад.

Маркетплейс утилизирует продукцию, которая из-за плохой упаковки получила серьезные повреждения и теперь непригодна для уценки. Если вы не согласны с таким решением площадки, то можете оспорить это решение. Желательно, к претензии прикрепить видеоматериал, на котором видно, как вы собираете товар, и в каком состоянии находится упаковка.