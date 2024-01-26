Коды в табеле учета рабочего времени в 2024 году

Время приостановки работы в случае задержки выплаты зарплаты

Отстранение от работы (недопущение к работе) по причинам, предусмотренным законодательством, без начисления зарплаты

Отстранение от работы (недопущение к работе) с оплатой (пособием) в соответствии с законодательством

Время простоя по вине работника

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника

Время простоя по вине работодателя

Неявки по невыясненным причинам (до выяснения обстоятельств)

Забастовка (при условиях и в порядке, предусмотренных законом)

Продолжительность работы в режиме неполного рабочего времени по инициативе работодателя в случаях, предусмотренных законодательством

Прогулы (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение времени, установленного законодательством)

Невыходы на время исполнения государственных или общественных обязанностей согласно законодательству

Время вынужденного прогула в случае признания увольнения, перевода на другую работу или отстранения от работы незаконными с восстановлением на прежней работе

Сокращенная продолжительность рабочего времени против нормальной продолжительности рабочего дня в случаях, предусмотренных законодательством

Временная нетрудоспособность без назначения пособия в случаях, предусмотренных законодательством

Временная нетрудоспособность (кроме случаев, предусмотренных кодом «Т») с назначением пособия согласно законодательству

Отпуск без сохранения зарплаты при условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ

Отпуск без сохранения зарплаты, предоставляемый работнику по разрешению работодателя

Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет

Отпуск по беременности и родам (отпуск в связи с усыновлением новорожденного ребенка)

Дополнительный отпуск в связи с обучением без сохранения зарплаты

Сокращенная продолжительность рабочего времени для обучающихся без отрыва от производства с частичным сохранением зарплаты

Дополнительный отпуск в связи с обучением с сохранением среднего заработка работникам, совмещающим работу с обучением

Повышение квалификации с отрывом от работы в другой местности

Повышение квалификации с отрывом от работы

Продолжительность работы в выходные и нерабочие праздничные дни

Продолжительность работы в ночное время

Продолжительность работы в дневное время

При этом работодатель может разработать свои коды для каких-то ситуаций.

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