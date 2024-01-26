Коды в табеле учета рабочего времени в 2024 году

Событие
Буквенный код
Цифровой код
Продолжительность работы в дневное время
Я
01
Продолжительность работы в ночное время
Н
02
Продолжительность работы в выходные и нерабочие праздничные дни
РВ
03
Продолжительность сверхурочной работы
С
04
Продолжительность работы вахтовым методом
ВМ
05
Служебная командировка
К
06
Повышение квалификации с отрывом от работы
ПК
07
Повышение квалификации с отрывом от работы в другой местности
ПМ
08
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск
ОТ
09
Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
ОД
10
Дополнительный отпуск в связи с обучением с сохранением среднего заработка работникам, совмещающим работу с обучением
У
11
Сокращенная продолжительность рабочего времени для обучающихся без отрыва от производства с частичным сохранением зарплаты
УВ
12
Дополнительный отпуск в связи с обучением без сохранения зарплаты
УД
13
Отпуск по беременности и родам (отпуск в связи с усыновлением новорожденного ребенка)
Р
14
Отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет
ОЖ
15
Отпуск без сохранения зарплаты, предоставляемый работнику по разрешению работодателя
ДО
16
Отпуск без сохранения зарплаты при условиях, предусмотренных действующим законодательством РФ
ОЗ
17
Ежегодный дополнительный отпуск без сохранения зарплаты
ДБ
18
Временная нетрудоспособность (кроме случаев, предусмотренных кодом «Т») с назначением пособия согласно законодательству
Б
19
Временная нетрудоспособность без назначения пособия в случаях, предусмотренных законодательством
Т
20
Сокращенная продолжительность рабочего времени против нормальной продолжительности рабочего дня в случаях, предусмотренных законодательством
ЛЧ
21
Время вынужденного прогула в случае признания увольнения, перевода на другую работу или отстранения от работы незаконными с восстановлением на прежней работе
ПВ
22
Невыходы на время исполнения государственных или общественных обязанностей согласно законодательству
Г
23
Прогулы (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин в течение времени, установленного законодательством)
ПР
24
Продолжительность работы в режиме неполного рабочего времени по инициативе работодателя в случаях, предусмотренных законодательством
НС
25
Выходные дни (еженедельный отпуск) и нерабочие праздничные дни
В
26
Дополнительные выходные дни (оплачиваемые)
ОВ
27
Дополнительные выходные дни (без сохранения заработной платы)
НВ
28
Забастовка (при условиях и в порядке, предусмотренных законом)
ЗБ
29
Неявки по невыясненным причинам (до выяснения обстоятельств)
НН
30
Время простоя по вине работодателя
РП
31
Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника
НП
32
Время простоя по вине работника
ВП
33
Отстранение от работы (недопущение к работе) с оплатой (пособием) в соответствии с законодательством
НО
34
Отстранение от работы (недопущение к работе) по причинам, предусмотренным законодательством, без начисления зарплаты
НБ
35
Время приостановки работы в случае задержки выплаты зарплаты
НЗ
36
При этом работодатель может разработать свои коды для каких-то ситуаций.
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