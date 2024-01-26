Совет Федерации выступил против полного запрета продажи вейпов

Власти считают, что запрет на розничную торговлю электронными сигаретами приведет к их нелегальному обороту.

Полный запрет продажи электронных сигарет не решит проблему употребления табака молодежью. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на представителя комитета Совфеда по соцполитике Наталию Косихину.

Однозначно запретить — это легче, но мы приобретаем определенные проблемы в будущем, которые также надо будет решать. Гораздо сложнее и в долгую — это очень аккуратно работать с молодежью, чтобы им не хотелось даже пробовать эти вейпы, — сказала Наталия Косихина.

В ближайшее время в Госдуму внесут законопроект о полном запрете на розничную торговлю никотинсодержащей и безникотиновой жидкостями и устройствами для их доставки.

В отзыве на инициативу правительство отмечает, что запрет может привести к нелегальному обороту электронных сигарет.