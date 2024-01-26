Для получения разрешений на экспорт промышленной продукции компаниям и ИП нужно отправить заявление в отраслевые департаменты Минпромторга.

Минпромторг установил правила выдачи разрешений на вывоз отдельных видов промышленной продукции за переделы РФ. Об этом сказано на портале правовой информации.

Чтобы получить разрешение на экспорт, компаниям или ИП нужно подать заявление через государственную информационную систему «Внешнеторговая информация» (АИС ВТД). В сопроводительном письме нужно отправить:

копии контрактов поставки и дополнительных соглашений к договорам, которые предусматривают вывоз промышленной продукции;

справки о продукции;

копии сертификатов соответствия или качества.

Заявление и документы, необходимые для получения разрешения, нужно подписать электронной подписью уполномоченного лица.

Разрешения выдаются отдельно по каждой товарной позиции в рамках одного договора поставки. Заявления принимают на один код товара в соответствии ТН ВЭД ЕАЭС.

Отраслевой департамент проверит документы в течение пяти рабочих дней. Если не будет оснований для отказа, то ведомству понадобится еще два рабочих дня на подготовку разрешения на вывоз промышленной продукции.

До конца 2025 года экспортерам нужно получать разрешение на вывоз промышленной продукции у отраслевых департаментов Минпромторга.