Группа AGR купила завод Hyundai в Санкт-Петербурге

ООО «Арт-Финанс», материнская компания российского автохолдинга AGR, завершила сделку по покупке 100% активов Hyundai в России. Об этом пишет «Интерфакс».
Компания стала владельцем производственных площадок в Каменке и Шушарах.
Процедура приобретения активов ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» завершена 24 января 2024 года, все необходимые данные будут внесены в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в самое ближайшее время, — сказали представители AGR.
Южнокорейское издание The Chosun Ilbo сообщило, что стоимость сделки составила примерно 10 тыс. рублей.
В мае 2023 года компания «Арт-Финанс» приобрела активы российского представительства Volkswagen и автомобильный завод в Калуге.
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