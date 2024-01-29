Стоимость ОС из сферы высоких технологий в учете можно завышать в 1,5 раза

Об этом напоминает Минфин в письме от 18.12.2023 № 03-03-05/122631.
Перечень такого оборудования утвержден распоряжением Правительства от 20.07.2023 № 1937-р. Этот документ вступил в силу с 21.07.2023.
Именно с этой даты фактически и заработала норма про коэффициент 1,5.
Применять его можно к расходам, формирующим первоначальную стоимость высокотехнологичного оборудования, которое введено в эксплуатацию начиная с 21.07.2023 и содержится в перечне.
При этом в учетной политике должно быть предусмотрено применение такого коэффициента.
В вышеназванный перечень входят, в частности, средства связи, пожарная и охранная сигнализация, некоторые станки и т. д.
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