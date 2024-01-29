Материнский капитал предложили тратить на лечение детей

Средства на реабилитацию детей и на покупку дорогостоящих лекарств хотят разрешить брать из материнского капитала.

Средства материнского капитала нужно разрешить направлять на лечение детей и покупку дорогостоящих лекарств для них. Об этом «Российской газете» заявил председатель комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Хотя бы для отельных категорий семей — многодетных, там, где есть дети-инвалиды. Для них автомобиль не роскошь, а насущная необходимость. Будем добиваться принятия такого решения. И вообще программу материнского капитала нужно продлевать за пределы 2026 года, — сказал Ярослав Нилов.

Материнский капитал могут разрешить тратить на покупку автомобиля отечественного производства, а также на реабилитацию детей-инвалидов в частных учреждениях, у которых нет государственной аккредитации.

Например, частные конюшни помогают детям с синдромом аутизма общаться с животными. Расходы на подобные занятия заметно влияют на бюджет семьи.