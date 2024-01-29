Новости для бухгалтера
МИР

С 20 февраля в Мьянме начнут принимать карты «Мир»

Туристы и инвесторы смогут проводить расчеты в Мьянме с помощью платежной системы «Мир».

Для туристов и инвесторов из России с 20 февраля 2024 года в Мьянме начнут работать карты платежной системы «Мир». Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на министра инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кана Зо.

С 20 февраля этого года можно будет воспользоваться картой «Мир». И очень легко, с момента, как эта программа заработает в нашей стране, будет проводить платежи. Для туристов это будет очень удобно, для инвесторов это также будет хорошей возможностью, — сказал Кан Зо.

Недавно мы писали, что карты «Мир» впервые заняли больше 50% российского платежного рынка.

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Имущественный вычет

Налоговый вычет за продажу жилья может вырасти до 2 млн рублей

Депутаты предлагают увеличить размер налогового вычета при продаже жилья с 1 до 2 млн рублей. Правительство против, иначе регионам не будет хватать денег.

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НДФЛ

Новый расчет 6-НДФЛ за первый квартал 2024 года: что нужно учесть

Узнайте все главные изменения в налоговом законодательстве на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

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Инвестиции

«Сбер» открыл 11 800 индивидуальных инвестиционных счетов третьего типа

Инвесторы начали открывать ИИС-3 сроком на пять лет. Они смогут получать вычет в размере 13% от суммы пополнения счета и не платить НДФЛ при продаже активов по истечении минимального срока владения.

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МИР

С 20 февраля в Мьянме начнут принимать карты «Мир»

Туристы и инвесторы смогут проводить расчеты в Мьянме с помощью платежной системы «Мир».

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ОneТwoТrip для бизнеса
Подотчет, командировки

Командировка на личном автомобиле. Как оформить и отчитаться

В соответствии с ТК, работодатель обязан возместить сотруднику расходы, связанные с деловой поездкой, в том числе затраты на проезд к месту командировки и обратно.

Командировка на личном автомобиле. Как оформить и отчитаться
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proffnalog

Силовики вскрыли схему продажи «бумажного» НДС через Telegram

ФСБ, МВД, СК и ФНС проводят обыски в Москве и Подмосковье по делу об уклонении от уплаты НДС. По данным следствия, услуги по «бумажному» НДС распространялись телеграм-ботами. Ущерб от работы площадки оценивается в 9 млрд руб.

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Отчетность в СФР

❗ На дистанционщика, работающего на полставки, в ЕФС-1 не надо указывать код ДИСТ

С 2024 года при приеме дистанционных работников в ЕФС-1 в графе 6 подраздела 1.1 надо указывать код ДИСТ. Но это надо делать не всегда.

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
Уклонение от уплаты налогов

Силовики нашли продавцов «бумажного» НДС в Telegram

Налоговых консультантов подозревают в продаже «бумажных» НДС через мессенджер Telegram. Размер ущерба составил 9 млрд рублей. Офисы и жилье предпринимателей обыскивают.

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Социальный вычет

Для социального вычета по НДФЛ через работодателя нужно новое заявление, которое пока не утвердили

Социальный налоговый вычет по расходам на лечение обучение фитнес можно получить как по декларации 3-НДФЛ, так и через работодателя. Чтобы оформить его через работодателя, нужно подать в ФНС заявление. Форма заявления будет новая.

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it-otdel-org

Как настроить 1С УТ, чтобы пользователи видели только свои документы и справочники

Из это статьи вы узнаете как настроить в программе 1С права на основе технологии, которая заложена в библиотеке стандартных подсистем.

Иллюстрация: Вера Ревина / «Клерк»
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Сталкивался ли кто-то с обязательным профилактическим визитом от ФНС?

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с обязательным профилактическим визитом от ФНС?

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Трудовое право

Сотрудники слишком часто ходят на перекур. Как это пресечь и никого не демотивировать

Частые перекуры — боль руководителей. Эффективность работы из-за постоянной беготни на улицу снижается — темпы замедляются, сотрудники пропускают важные звонки на рабочий телефон или в чатах. Расскажем, можно ли запретить перекуры и как контролировать время, которое сотрудники тратят на такие перерывы. Ловите формулировки, которые не демотивируют персонал.

Сотрудники слишком часто ходят на перекур. Как это пресечь и никого не демотивировать
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Отчетность в СФР

🔥 При пролонгации трудового договора надо сдавать корректировочный отчет ЕФС-1

Теперь в форме ЕФС-1 (аналог СЗВ-ТД) надо указывать код для срочного и бессрочного трудового договора. Если срок договора меняется, СФР предлагает не сдавать новый отчет с новым кодом, а исправлять старый отчет.

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Транспортный налог

Когда сдавать уведомление на транспортный налог

На транспортный налог надо сдавать уведомления по ЕНП не только на авансы, но и на годовой налог.

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2-НДФЛ

Когда сведения о ваших доходах за 2023 год появятся в личном кабинете

В ФНС поступают жалобы от налогоплательщиков о том, что в личном кабинете нет данных о доходах за 2023 год.

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Ведение бизнеса

«Тренд отмены» на рынке консалтинга. Как специалистам преодолеть кризис

После ухода из страны крупных иностранных компаний бизнес в сфере консалтинга столкнулся со множеством проблем: крупные компании выделяют меньше средств на внешних консультантов и уже готовы «отменить» их. Как создать новую ценность для услуг и как искусственный интеллект поможет выйти из кризиса.

«Тренд отмены» на рынке консалтинга. Как специалистам преодолеть кризис
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Зарплата

Какие требования к оплате труда будут в 2024 году: МРОТ, доплаты, премии, разъяснения Конституционного Суда

На IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» эксперт Воробьева Елена расскажет все о требованиях к оплате труда в 2024 году с учетом разъяснений Конституционного Суда.

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Регулирование аудиторской деятельности

Казначейство хочет получить доступ к результатам аудиторских проверок

Деятельность аудиторских компаний будет находиться под постоянным мониторингом казначейства. Это снизит нагрузку с участников рынка, но увеличит риски привлечения к ответственности.

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Академия «Регламент»
ФСБУ Аренда

В каких случаях при учете аренды по ФСБУ 25/2018 нужно применять МСФО

Новые ФСБУ не просто приблизили учет к международной практике, но иногда напрямую требуют применять МСФО. Коснулось это и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Рассказываем как быть в таких случаях.

В каких случаях при учете аренды по ФСБУ 25/2018 нужно применять МСФО
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ЕНП (единый налоговый платеж)

Не забудьте сегодня уплатить налоги

Ежемесячно 28 число – срок уплаты налогов. В этом месяце 28 число – выходной день, поэтому уплатить налоги надо до 29.01.

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