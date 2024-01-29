Для туристов и инвесторов из России с 20 февраля 2024 года в Мьянме начнут работать карты платежной системы «Мир». Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на министра инвестиций и внешнеэкономических связей Мьянмы Кана Зо.

С 20 февраля этого года можно будет воспользоваться картой «Мир». И очень легко, с момента, как эта программа заработает в нашей стране, будет проводить платежи. Для туристов это будет очень удобно, для инвесторов это также будет хорошей возможностью, — сказал Кан Зо.

Недавно мы писали, что карты «Мир» впервые заняли больше 50% российского платежного рынка.