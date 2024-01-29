ФНС выпустила приказ от 17.11.2023 № ЕД-7-3/853@, в котором утвердили обновленную форму сведений о полученном разрешении на добычу (вылов) водных биологических ресурсов. Об этом сказано на сайте налоговой.
Также в документе указан порядок заполнения формы и формат представления в электронном виде.
Форма сведений была дополнена показателями, позволяющими плательщику сбора отражать информацию о внесенных изменениях в ранее полученное разрешение и размере примененного вычета, с учетом которого была исчислена сумма сбора, — говорится в сообщении.
Приказ вступает в силу 26 февраля 2024 года.
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