Новости для бухгалтера
Налоги, взносы, пошлины

ФНС изменила форму сведений о разрешении на добычу водных биоресурсов

С 26 февраля 2024 года сведения о полученном разрешении на добычу водных ресурсов нужно подавать по новой форме.

ФНС выпустила приказ от 17.11.2023 № ЕД-7-3/853@, в котором утвердили обновленную форму сведений о полученном разрешении на добычу (вылов) водных биологических ресурсов. Об этом сказано на сайте налоговой.

Также в документе указан порядок заполнения формы и формат представления в электронном виде.

Форма сведений была дополнена показателями, позволяющими плательщику сбора отражать информацию о внесенных изменениях в ранее полученное разрешение и размере примененного вычета, с учетом которого была исчислена сумма сбора, — говорится в сообщении.

Приказ вступает в силу 26 февраля 2024 года.

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