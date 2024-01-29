Маркетплейсы заблокировали 2,4 млн товаров из-за жалоб правообладателей

В 2023 году маркетплейсы самостоятельно заблокировали 2,4 млн карточек товаров по жалобам правообладателей. Об этом сказано на сайте ФАС.

На фоне легализации параллельного импорта в сфере e-commerce существенно вырос объем продаж иностранной продукции.

Цифровые платформы сокращают сроки коммуникации правообладателей и продавцов по вопросам борьбы с неоригинальными товарами. Это позволяет ускорить процесс удаления с площадок контрафакта и защитить добросовестных предпринимателей от потери дохода, — говорится в сообщении.

Президент ОКЮР Александра Нестеренко добавила, что маркетплейсы и правообладатели готовятся запустить «Белую книгу», в которой будут приведены примеры успешной борьбы с контрафактом.