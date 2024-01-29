Оператор МТС получил аккредитацию для работы с биометрией

Мобильный оператор МТС вошел в список Минцифры с аккредитованными компаниями, которые могут работать в сфере аутентификации на основе биометрических данных. Об этом пишут «РИА Новости».

С помощью аккредитации МТС сможет самостоятельно работать с биометрическими данными своих клиентов в Единой биометрической системе (ЕБС), а также подключать к коммерческим организациям сервисы по биометрии для идентификации личности.

С 2024 года компании без аккредитации не могут собирать биометрические данные клиентов и работать с ними. Сейчас разрешение есть уже у 9 компаний, среди которых Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк.